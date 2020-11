Mitsubishi Gelar Tire Campaign untuk Pajero Sport dan Xpander 

KOMITMEN PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) dalam memberikan kepuasan dan kenyamanan layanan purnajual kepada konsumen dengan semangat Mitsubishi ONE terus berlanjut. Kali ini MMKSI menyelenggarakan ’Tire Campaign’ pada periode 9 November – 31 Desember 2020.

’Tire Campaign’ adalah bagian dari Mitsubishi ONE¸ pada aktivitas layanan purna jual terkait pembelian suku cadang asli dari Mitsubishi Motors, dengan bentuk program penawaran servis menarik bagi konsumen yang ingin melakukan pergantian ban kendaraannya.

Terdapat dua tipe paket servis yang dapat dimanfaatkan konsumen pada program ini:

Tire Package 1

- Harga Paket Mitsubishi Xpander mulai dari Rp983.050

- Harga Paket Mitsubishi Pajero Sport mulai dari Rp1.757.050

Setiap pembelian 1 buah ban mendapatkan diskon 10%, dan 35% untuk Tire Repair Kit. Selain itu konsumen juga berhak mendapatkan pergantian oli mesin secara gratis sebanyak 1 liter

Tire Pakcage 2

- Harga Paket Mitsubishi Xpander mulai dari Rp1.721.050

- Harga Paket Mitsubishi Pajero Sport mulai dari Rp3.269.050

Setiap pembelian 2 buah ban mendapatkan diskon 10%, dan diskon 35% untuk Tire Repair Kit.

Selain itu konsumen juga berhak mendapatkan pergantian oli mesin secara gratis sebanyak 2 liter dan gratis Shell SmartClub Card

Director of After Sales Division MMKSI Eiichiro Hamazaki menyatakan, dengan semangat Mitsubishi ONE MMKSI menegaskan komitmen untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada konsumen dalam mendapatkan layanan purna jual Mitsubishi Motors di Indonesia.

“Tire Campaign menawarkan benefit maksimal bagi konsumen setia Mitsubishi Motors pengguna model Xpander dan Pajero Sport yang berencana melakukan penggantian untuk ban kendaraan sebagai persiapan berkendara. Musim hujan telah tiba, kami ingin memastikan kondisi konsumen dalam keadaan aman,” paparnya.

Untuk mengetahui lebih lanjut lokasi dan daftar diler resmi Mitsubishi Motors di Indonesia bisa dengan mengakses https://www.mitsubishi-motors.co.id/cari-dealer, melalui mobile apps My Mitsubishi Motors ID dan Mitsubishi Motors Customer Care 0804-1-300-300.

Mitsubishi ONE

Mitsubishi ONE merupakan wajah baru dari layanan purnajual Mitsubishi Motors yang memberikan kepuasan dan kenyamanan konsumen dengan esensi utama ’Forward Thinking for Customer’. Mitsubishi ONE hadir dengan lima pilar utama:

- One Spirit: Semangat memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan para konsumen

- One Hospitality Standard: Melayani dengan senyum dan tanggap memberikan solusi

- One Service Standard: Memastikan konsumen mendapatkan kualitas layanan Mitsubishi Motors dengan sistem yang terintegrasi dan akurat

- One Unity: Kendaraan konsumen akan diperlakukan layaknya kendaraan sendiri oleh para teknisi, dan

- One Vision: Inovasi MMKSI dalam pelayanan dan solusi dalam memenuhi segala kebutuhan konsumen

