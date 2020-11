Trans-Jakarta Operasikan 3 Rute Terintegrasi Stasiun

PT Transportasi Jakarta (Trans-Jakarta) kembali membuka sebanyak tiga rute baru yakni TR1 (Stasiun Gongdangdia-Senen), TR2 (Stasiun Gongdangdia–Balai Kota), dan JAK 10A (Stasiun Gondangdia–Cikini). Ketiga rute itu resmi dibuka mulai Selasa (10/11).

Pembukaan ketiga rute ini disampaikan Direktur Operasional PT Transportasi Jakarta (Trans-Jakarta) Prasetia Budi sekaligus menambah jangkauan layanan Trans-Jakarta yang tercatat sudah mencapai 83% pada 2019 lalu. Dengan penambahan rute ini diharapkan bisa melayani mobilitas masyarakat, khususnya dalam hal transportasi.

"Untuk ketiga layanan baru tersebut, Trans-Jakarta menyediakan sebanyak total 24 unit armada dengan rincian 8 unit Medium bus untuk rute TR1 (Stasiun Gongdangdia–Senen), 4 unit medium bus untuk rute TR2 (Gondangdia–Balai Kota), dan sebanyak 12 unit Mikrotrans untuk layanan JAK 10A (Stasiun Gongdangdia–Cikini). Ketiga rute ini beroperasi setiap hari kerja, Senin–Jumat, mulai pukul 05.00–22.00," kata Prasetia, Selasa (10/11).

Untuk menikmati layanan TR1 dan TR2 selama dua pekan ke depan pelanggan dikenakan biaya Rp0 atau gratis namun untuk selanjutnya dikenakan tarif regular Rp3.500.

Meski demikian, pelanggan diwajibkan melakukan tap in dan tap out pada alat Tap On Bus (TOB) yang tersedia di dalam armada. Sedangkan untuk Jak10A Mikrotrans saat ini pelanggan masih dapat menikmati tarif Rp0 dengan menggunakan kartu Jak Lingko.

"Selanjutnya, di masa PSBB Transisi ini, Trans-Jakarta tentunya tetap memperhatikan segala prosedur kesehatan melakukan proses sanitasi seluruh armada kami secara berkala menggunakan cairan disinfektan," tegasnya.

Transjakarta membatasi daya angkut bus yakni maksimal 60 orang untuk bus gandeng, maksimal 30 orang untuk bus besar, dan sebanyak 15 orang untuk bus kecil.

Berikut pemberhentian rute-rute baru Trans-Jakarta :

1. TR1 (Stasiun Gongdangdia - Senen)

Arah Senen:

St Gondangdia - Komplek AL - Kanisius - Telkom - Gambir 1 - Gambir 2 - Istiqlal - Lapangan Banteng – Wahidin – Ps Senen - St Senen.

Arah St Gondangdia

Stasiun Senen - Atrium 1 – Atrium 2 – RSPAD - Museum Kebangkitan - PMI - Tugu Tani - Halte Sekolah - BRI - Halte SMU - Stasiun Gondangdia

2. TR2 (Stasiun Gongdangdia – Balai Kota)

Arah Balai Kota :

Stasiun Gondangdia 1 - Komplek AL - BRI - Kanisius - Telkom - Balai Kota

Arah St Gondangdia :

Balai Kota - IRTI - Wisma Antara - BUMN - Gedung Dewan Pers - Gedung DPRD - Stasiun Gondangdia 2 – Stasiun Gondangdia 1

3. JAK 10A (Stasiun Gondangdia – Cikini)

St Gondangdia - Komplek AL - Kanisius - Telkom - Gambir 2 – Memperindag - Tugu Tani - Halte Sekolah - Bapindo – Halte SMU - St Gondangdia. (OL-1)