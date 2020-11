Sasar Pasar Properti dengan Beradaptasi

INDUSTRI properti perlu beradaptasi dengan segmen dan perilaku pasar yang baru dengan cara melakukan inovasi dan perbaikan secara berkelanjutan. Hal tersebut penting agar industri pro­perti mampu bertahan di tengah kondisi pandemi covid-19 saat ini dan semakin berkembang pascapandemi covid-19.

Demikian disampaikan Managing Director Strategic Business & Services Sinar Mas Land Alim Gunadi dalam ajang Property Guru Indonesia Property Award Ke-6 yang digelar virtual serta disiarkan secara global melalui Asiapropertyawards.com dan saluran mitra lainnya, pekan lalu.

Alim mencontohkan inovasi yang dilakukan Sinar Mas Land ialah meluncurkan produk dengan desain sesuai permintaan pasar, yakni milenial dan fungsional dengan harga yang dapat diterima pasar di kisaran Rp1 miliar.

Pihaknya juga telah membuat program emphatic, Move in Quickly, mulai Maret hingga Desember 2020 yang memberi kemudahan bagi para pelanggan baik investor, pembeli rumah pertama, pembeli baru, maupun pelanggan yang loyal. “Kami juga bekerja sama dengan bank-bank besar,” ujarnya.

Selain itu, Sinar Mas Land melakukan transformasi digital baik dalam menjalankan pemasaran, yakni promosi dan komunikasi terkait produk, maupun melakukan penjualan secara daring (online) melalui webinar dan platform digital.

“Transaksi pembayaran pun dilakukan dengan nontunai serta meningkatkan pelayanan lewat customer care menggunakan Whatsapp, e-mail, serta call centre melalui sistem customer relationship management terintegrasi. Jadi, perlu transformasi ke online,” pungkas Alim.

Empat kemenangan

Pada tahun ini penghargaan Pro­perty Guru Indonesia Property Award Ke-6 diberikan kepada lebih dari 40 pengembang realestat. Di antara mereka Sinar Mas Land dengan empat kemenangan, yakni best developer, best high end housing development, best housing development (Indonesia) untuk proyek Caelus di Greenwich Park BSD City, dan best millennial housing development untuk Imajihaus di Greenwich Park BSD City.

Mantan pemenang best developer, Agung Sedayu Group, memenangi best township masterplan design untuk proyek mereka bersama Salim Group, PIK 2 Se­dayu Indo City. Agung Sedayu Group juga mendapat penghargaan desain interior hotel terbaik untuk Harris Suites Puri Mansion.

Selain proyek-proyek kelas atas, properti hunian dengan harga paling terjangkau pun diapresiasi pada acara itu. Penghargaan best affordable condo development (Jakarta) diraih Embarcadero dari PT Lippo Karawaci Tbk, best affordable condo development (Greater Jakarta) diraih The Parc by Southcity.

Kemudian, Lippo Group berhasil memenangi penghargaan best mixed use developer and best condo development (Indonesia) untuk proyek Orange County. PT Lippo Karawaci Tbk juga menerima penghargaan pengembangan kota mandiri, yaitu Lippo Village, dan proyek smart office/home office, SOHO Flex/Space.

CEO PT Lippo Karawaci John Riyadi menyampaikan penghargaan itu menjadi bukti inovasi yang dihadirkan perusahaan bisa diterima masyarakat sekaligus diapresiasi khalayak global dan berbagai lembaga pada sektor properti yang kredibel.

“Kami akan terus menghadirkan proyek properti sesuai kebutuhan masyarakat dan memberikan kualitas terbaik dari tiap proyek properti yang dikelola per­usahaan,” tutup John. (S-3)