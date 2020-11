Indonesia Fashion Week 2020 Kembali Angkat Budaya Kalimantan

PARA pelaku fesyen Indonesia terus membuktikan kegigihan di tengah pandemi. Ini terlihat dari ajang fesyen yang tetap digelar meski dalam format digital.

Pertengahan bulan ini, tepatnya 14-15 November, Indonesia Fashion Week (IFW) kembali digelar. Diselenggarakan pertama kal pada 2012, tahun ini IFW disiarkan melalui kanal Youtube Indonesia Fashion Week Official.

Meski platform berubah, IFW 2020 akan kembali mengangkat tema budaya Kalimantan yang bertajuk ‘Tales of the Equator – Treasure of the Magnificent Borneo’, seperti tahun sebelumnya. Mengenai hal itu Poppy Dharsono selaku Presiden Indonesia Fashion Week punya alasan tersendiri.

“Tema tetap sama seperti sebelumnya, kita ingin membuat eksplorasi tentang Borneo, Kalimantan. Selama ini Indonesia Fashion Week lebih banyak menggarap dari Sumatera, Jawa, dan juga Nusa Tenggara Timur (NTT). Sesuai dengan arahan pemerintah, kami mencoba agar tema Indonesia Fashion Week kali ini bisa selaras dengan program pemerintah sehingga bisa berkolaborasi,” ujar desainer senior yang juga Ketua Asosiasi Perancang dan Pengusaha Mode Indonesia (APPMI) pada konferensi pers virtual hari Senin (09/11) via Zoom.

IFW 2020 juga kembali mengadakan Designer Competition bagi para desainer muda. Mengikuti tema besar maka para desainer muda harus belajar mengenai budaya Kalimantan serta mendetail tentang Kalimantan sehingga nantinya karya akan tetap mengakar pada budaya bangsa.

Indonesia Fashion Week 2020 pun juga berkolaborasi dengan Halodoc, salah satu aplikasi layanan kesehatan sebagai official health protocol. “Dalam hubungan kolaborasi dengan Indonesia Fashion Week, saya akan kasih bocoran bahwa nanti akan menampilkan koleksi yang melibatkan pemakaian masker. Pemakaian masker ini sudah menjadi norma hidup kita sehari-hari, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa pemakaian masker menjadi bagian dari _fashion statement serta menjadi bagian dari lifestyle,” ujar Dionisius. (Yulia Kendriya Putrialvita/M-1)