Trik Aman Melewati Genangan dari Mitsubishi

MUSIM hujan sudah tiba. Berkendara di tengah guyuran hujan memerlukan kewaspadaan ekstra, apalagi ketika jalanan yang dilewati terhalang oleh genangan air.

Jika menemui genangan air tinggi atau banjir saat berkendara sebaiknya pengendara tidak memaksa untuk melewatinya dan sebaiknya memilih jalur alternatif lain. Namun jika tidak ada pilihan dan terpaksa harus menerobos genangan air sebaiknya pahami dulu teknik dan juga batas amannya.

“Mobil berjenis MPV dan SUV seperti Mitsubishi Xpander, Xpander Cross, Eclipse Cross, dan Pajero Sport memiliki ground clearance yang tinggi namun tetap harus diingat terdapat batas aman yang berbeda untuk setiap mobil,” wanti Head of After Sales and CS Operation Group PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) Boediarto.

Boediarto juga mengingatkan agar konsumen juga memeriksa kondisi mobil setelah melewati genangan air. “Sebaiknya memeriksakan mobilnya ke bengkel resmi Mitsubishi Motors untuk memastikan kondisi mobil tetap dalam keadaan yang prima,” pesannya.

Hal yang perlu diperhatikan saat melewati genangan air:

Yang pertama adalah memperhatikan mobil lain yang menerobos banjir lebih dulu. Hal ini penting untuk mengetahui seberapa dalam genangan air di jalan yang ingin dilewati.

Biarkan pengendara lain lewat, amati jenis mobilnya serta pelajari kontur jalan dari mobil yang jalan. Bila mobil tersebut berhasil melintasi banjir dan mobilnya sejenis dengan mobil yang kita dikendarai, maka kita bisa mengikuti cara mobil tersebut.

Pastikan juga mobil jangan sampai berhenti saat sedang menerobos genangan.

Yang kedua mempelajari batas aman mobil melewati banjir. Cara paling mudah adalah ketinggian air tidak melebihi dari ketinggian ban saat melintas, maksimal setengah ban saat posisi mobil sedang tidak bergerak.

Ketiga, perhatikan gelombang air yang timbul karena kendaraan lain. Gelombang air akan membuat tinggi air menjadi naik turun dan berisiko untuk masuk ke dalam mobil lebih besar lagi.

Keempat, gunakan gigi rendah saat melintasi banjir. Untuk transmisi manual gunakan gigi 1 dan untuk transmisi otomatis dapat memilih transmisi L atau B untuk tetap berada dalam gigi rendah.



Kelima, lakukan pengetesan rem setelah berhasil melewati genangan. Biasanya rem menjadi basah dan fungsi pengereman menjadi terganggu usai menerobos banjir. Agar rem kembali bekerja maksimal sebaiknya pengendara menginjak rem berkali-kali sampai rem berfungsi normal seperti sedia kala.

Agar konsumen bisa mendapatkan kepastian kondisi mobilnya setelah menerobos banjir, sebaiknya konsumen memeriksakannya ke bengkel resmi Mitsubishi Motors.