Taiwan Justru Was-was atas Terpilihnya Biden

KETIKA Joe Biden dinyatakan sebagai pemenang dalam pemilihan presiden di Amerika Serikat, kekhawatiran mulai tumbuh di Taiwan tentang apa arti kepresidenan kandidat Demokrat itu bagi pulau yang memiliki pemerintahan sendiri.

Presiden Tsai Ing-wen menulis di Facebook untuk mengatasi masalah ini. Dia memberi tahu para pengikutnya bahwa hubungan dengan AS akan terus diperkuat.

"Apa pun hasil pemilihan umum, transaksi ini tidak akan berubah dan kami akan terus memperdalam hubungan Taiwan-AS atas dasar ini," kata Ing-wen.

Kekhawatiran Taiwan muncul karena Presiden AS Donald Trump - yang belum mengakui kekalahan - sangat populer di kalangan orang Taiwan. Sebagian besar karena kesediaannya untuk mendukung wilayah itu dalam menghadapi Tiongkok yang semakin tegas, yang mengklaim wilayah itu sebagai miliknya.

Hubungan AS-Taiwan berubah hampir sejak awal kepresidenan Trump ketika dia melanggar tradisi dan menerima panggilan telepon ucapan selamat dari Tsai setelah pelantikannya pada 2016. Langkah tersebut membuat marah Tiongkok, yang Partai Komunisnya mengklaim kedaulatan atas Taiwan dan telah merongrong sekutu diplomatik resmi pulau itu hanya dengan segelintir negara kecil.

Sejak panggilan telepon 2016 antara Tsai dan Trump, hubungan AS-Taiwan telah berkembang. Kongres AS pada tahun 2017 mengesahkan Undang-Undang Perjalanan Taiwan, yang mendorong hubungan yang lebih dekat antara pejabat AS dan Taiwan melalui kunjungan resmi dan membuka pintu bagi perjalanan terobosan oleh Menteri Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS Alex Azar awal tahun ini. Azar adalah pejabat AS berpangkat tertinggi yang mengunjungi Taiwan dalam 40 tahun.

Selama empat tahun Trump menjabat, Washington juga telah menjual senjata senilai $ 15 miliar ke Taiwan dan menyetujui $ 7 miliar lebih pada bulan September.

Pesaing atau Ancaman

Dukungan AS yang tumbuh untuk Taiwan datang dengan latar belakang hubungan yang memburuk dengan Tiongkok. Kedua kekuatan tersebut berselisih atas berbagai masalah, termasuk perdagangan, pandemi virus korona dan tindakan keras Beijing di Hong Kong dan wilayah paling barat Xinjiang.

Sementara beberapa orang mengatakan Trump hanya menggunakan Taiwan sebagai alat tawar-menawar dalam hubungannya dengan Tiongkok. Namun, banyak orang Taiwan senang dengan sikap agresif Trump terhadap Beijing.

Presiden menjadikan Tiongkok fokus dalam upaya pemilihan ulangnya, menyalahkannya atas pandemi Covid-19 yang telah menewaskan lebih dari satu juta di seluruh dunia, sebagian besar di AS.

Biden, bagaimanapun, menyebut Tiongkok sebagai "pesaing" dan bukan "ancaman" seperti Rusia di jalur kampanye. Sehingga, banyak orang Taiwan sekarang takut kepresidenan Biden dapat berarti Gedung Putih lebih damai menghadapi Beijing.

“Ada sedikit dalam retorika kampanye Biden atau platform partai yang memberi tahu kita bagaimana pemerintahannya akan menangani Taiwan yang demokratis atau Tiongkok totaliter yang semakin mengancam,” kata Kerry K Gershaneck, seorang sarjana tamu di Universitas Nasional Chengchi Taiwan, seorang asisten profesor di Universitas dari Institut Tata Kelola dan Analisis Kebijakan Canberra.

“Tak seorang pun dari kampanye akan mencatatkan perincian kebijakannya, meskipun pada menit terakhir ketika, di bawah tekanan besar, kampanyenya memasang pernyataan dukungan yang sangat umum untuk Taiwan di internet.”

Saat menjadi calon presiden, Biden menerbitkan op-ed di The World Journal, surat kabar berbahasa Mandarin terbesar di AS, di mana ia berjanji "untuk terus memperdalam hubungan kita dengan Taiwan, negara demokrasi terkemuka, ekonomi utama, pembangkit tenaga teknologi - dan contoh cemerlang tentang bagaimana masyarakat terbuka dapat secara efektif menahan Covid-19. "

Gershaneck menyatakan keprihatinannya tentang kebijakan Washington di Taiwan jika Biden memilih tim penasihat yang serupa dengan mereka yang bertugas selama pemerintahan Obama. Lantaran menurut beberapa kritikus menunda penjualan senjata ke Taiwan dan sebagian besar hanya diam ketika Tiongkok meningkatkan aktivitas militernya di Laut China Selatan.

"Politbiro tidak kurang tidur," kata Gershaneck.

William A Stanton, mantan direktur American Institute of Taiwan, kedutaan de facto AS, mengatakan masih sulit untuk mengatakan bagaimana Biden akan menangani Taiwan karena dia belum mengumumkan kabinetnya.

“Anda harus mencermati orang-orang yang dia tunjuk dan apa latar belakang mereka. Personil seringkali merupakan kebijakan,” tutupnya.(AlJazeera/OL-4)