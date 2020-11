Pelaku usaha Diminta siap Hadapi Revolusi Industri 4.0

PERUSAHAAN harus cepat merespon berbagai perubahan terutama dengan hadirnya revolusi industri 4.0. Berbagai elemen baru dan inovatif harus senantiasa dihadirkan agar mampu memenangi persaingan baik di dalam maupun luar negeri.

Hal ini disampaikan Kepala Cabang Utama Jasa Raharja Jawa Barat Hendri Afrizal dalam acara 'Jasa Raharja Jawa Barat Innovation Expo 2020 yang mengusung tema Break The Limit With Your Innovation'. Acara itu diselenggarakan untuk mendorong kreativitas pegawai khususnya kaum milenial di PT Jasa Raharja Cabang Utama Jawa Barat dan perusahaan asuransi lainnya yang tergabung dalam member of IFG.

Baca juga: UU Cipta Kerja Respon Tantangan Revolusi Industri 4.0

"Acara ini untuk melakukan inovasi dalam berbagai bidang tugas sehingga tercipta pengelolaan perusahaan yang lebih baik dan lebih efektif," kata Hendri dalam siaran persnya, Senin (9/11).

Dia menjelaskan, di era revolusi industri 4.0, dibutuhkan berbagai eleman baru dan inovatif yang lebih adaptatif dengan perubahan. Salah satunya sumber daya manusia di perusahaan yang harus dengan cepat menjawab perubahan itu.

"Berkembanganya teknologi dan akses informasi yang luas dapat menjadi modal utama dalam menentukan masa depan melalui kreativitas dan inovasi sesuai dengan core values AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif)," katanya.

Terlebih, menurutnya standard nilai perilaku tersebut sudah menjadi pedoman dalam budaya kerja di BUMN. Walaupun rangkaian yang seluruhnya berlangsung secara virtual, menurutnya tidak mengurangi esensi dari kegiatan tersebut.

Kegiatan ini diikuti oleh beberapa instansi member IFG wilayah Jawa Barat yaitu Askrindo, Jasindo, Jamkrindo, dan dari Jasa Raharja dengan jumlah peserta sebanyak 29 tim. Dari hasil seleksi yang dilakukan secara independent oleh juri dari Universitas Diponegoro, telah terpilih lima peserta dengan inovasi terbaik, yaitu Jamkrindo dengan inovasi DILAN (Digitalisasi Laporan Kunjungan), Askrindo dengan inovasi Surety Bond Online, Jasa Raharja Jawa Barat dengan inovasi SIMONA (Sistem Informasi Monitoring Anggaran), Jasa Raharja Jawa Barat dengan inovasi WOLO (Working Logbook), dan Jasa Raharja Bekasi dengan Inovasi Si Raja (Sistem Informasi Pembayaran Jasa Raharja).

Ketiga pemenang langsung diumumkan oleh Prof. Jamari ST.,MT. Pemenang pertama diraih oleh tim dari Jasa Raharja Jawa Barat dengan Inovasi WOLO, kedua oleh

Jasa Raharja Jawa Barat dengan Inovasi SIMONA, dan peringkat ketiga Jasa Raharja Bekasi dengan inovasi SiRAJA. Selain tiga pemenang tersebut, dari Jamkrindo mendapat apresiasi video terbaik dalam tampilan paparan Inovasinya. (BY/A-1)