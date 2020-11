Marriott International Tawarkan Paket Bekerja di Mana Saja

MARRIOTT International, Inc mengumumkan program baru untuk bekerja di mana saja dengan Marriott Bonvoy (work anywhere with Marriott Bonvoy).

Program ini akan memenuhi kebutuhan para tamu dengan kondisi pandemi saat ini yang sedang menjalani pekerjaan dan sekolah dari rumah tapi mencari sedikit inspirasi untuk mengatasi kebosanan.

Paket Day Pass, Stay Pass, dan Play Pass baru dari Marriott Bonvoy dirancang sebagai pilihan yang fleksibel, baik mencari penginapan satu hari dari pagi hingga sore hari, penginapan semalam dengan check-in di pagi hari dan check-out pada malam hari, atau destinasi bekerja dan berlibur selama beberapa hari.

“Bekerja jarak jauh tidak selalu berarti bekerja dari rumah yang membuat batasan antara kehidupan pribadi dan profesional sangat tipis sehingga dapat menciptakan gangguan dan stres,” kata Group President – Consumer Operations, Technology & Emerging Businesses, Marriott International Stephanie Linnartz. “Kami mengundang para tamu untuk bekerja di mana saja dengan Marriott Bonvoy untuk membantu mereka menjadi lebih produktif dan mencapai keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik dengan menata ulang kamar hotel kami sebagai ruang kerja jarak jauh yang dekat dari rumah para tamu. Dengan memberikan opsi pemesanan yang fleksibel, para anggota dan tamu kami memiliki alternatif tempat untuk bekerja.”

Anggota dan non-anggota Marriott Bonvoy dalam riset komunitas yang diadakan perusahaan menyatakan bahwa mereka akan mempertimbangkan untuk bekerja dari kamar tamu hotel untuk mengganti rutinitas saat ini, meliputi:

Keinginan untuk menangani kebosanan sehari-hari.

Tidak memiliki lingkungan ruang kerja khusus dan merasa sesak di apartemen kecil.

Tidak ada batasan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, terutama untuk keluarga yang juga melakukan pembelajaran jarak jauh untuk anak-anak.

Ketidakmampuan untuk fokus dan bekerja tanpa gangguan pada presentasi, proyek, dan rapat penting.

Keinginan untuk mendapatkan Wi-Fi yang memadai.

“Hotel dan tim internal kami mendengarkan kebutuhan komunitas kami setiap hari untuk memahami cara terbaik agar dapat memenuhi kebutuhan mereka, baik secara lokal atau global, berdasarkan perubahan yang terus terjadi pada perusahaan, sekolah, dan peraturan setempat. Kami percaya evolusi dan inovasi yang berkelanjutan dengan klien korporat dan konsumen kami akan membantu menggerakkan masa depan penawaran Marriott,” tambah Linnartz.

Paket Day Pass, Stay Pass, dan Play Pass Marriott Bonvoy dibuat dengan berbagai saran dari para tamu, tim operasional hotel, dan mitra perusahaan. Para tamu mengungkapkan apa yang penting bagi mereka dalam mempertimbangkan kamar tamu hotel sebagai ruang kerja mereka:

Wi-Fi dan teknologi yang cepat dan memadai.

Tempat-tempat bersih dan higienis untuk bekerja.

Ruangan yang dilengkapi meja dan kursi yang nyaman dan banyak outlet listrik di dekatnya.

Ruang modern dengan pemandangan dan cahaya alami.

Perasaan damai dan tenang tanpa gangguan.

Akses ke kopi, air kemasan, dan makanan.

Akses ke fasilitas hotel seperti gym dan kolam renang.

Day Pass adalah penawaran baru yang menjadikan kamar hotel sebagai kantor Anda untuk satu hari mulai pukul 06.00 untuk check-in hingga pukul 18.00.

Para tamu diberikan akses mudah ke Wi-Fi yang cepat (jika ada), makanan dan minuman dan ruang tambahan di hotel. Selain itu, para tamu bebas untuk mengakses fasilitas bisnis di properti seperti peralatan pencetakan, faks dan scanner yang persediannya tergantung pada hotel.

Anggota Marriott Bonvoy akan menerima fasilitas welcome amenity gratis berupa camilan sehat, diskon toko suvenir, dan akses ruang tunggu jika tersedia bagi mereka yang berstatus Platinum, Titanium, atau Ambassador Elite dan mereka akan mendapatkan poin untuk hotel yang memenuhi syarat.

Paket saat ini tersedia pada beberapa hotel terpilih di Atlanta, Phoenix, Dallas, New York, Toronto, London, Singapura, Kuala Lumpur dan Hong Kong, dengan rencana ekspansi di Eropa, Timur Tengah dan Amerika Latin.

Stay Pass menggabungkan Day Pass untuk bekerja dengan menginap semalam. Paket ini dirancang untuk menggabungkan semua manfaat menginap di hotel dengan kenyamanan untuk menjadi produktif dan memanfaatkan hari kerja dengan sebaik-baiknya. Para tamu dapat check-in lebih awal pada pukul 06.00 dan check-out lebih lama pada pukul 18.00 di hari terakhir. Selain semua fasilitas yang termasuk dalam Day Pass, para tamu dapat memanfaatkan fasilitas hotel, baik berenang, atau olahraga, jika diizinkan oleh peraturan setempat. Anda juga dapat menikmati sarapan dan cocktail malam gratis, di lokasi yang tersedia. Anggota Marriott Bonvoy akan mendapatkan kredit Elite saat bermalam, poin untuk pembayaran yang memenuhi syarat, diskon toko souvenir. Para anggota juga dapat memanfaatkan akses ruang tunggu jika tersedia bagi mereka yang berstatus Platinum, Titanium, atau Ambassador Elite. Stay Pass saat ini tersedia di hampir 2.000 hotel di seluruh dunia.



Play Pass diperuntukkan bagi mereka yang ingin bekerja sambil berlibur bahkan bersama keluarga. Tersedia di lokasi resor dan luxury yang berpartisipasi di seluruh dunia, Play Pass menyadari bahwa para tamu saat ini memiliki lebih banyak fleksibilitas untuk bepergian, bekerja, dan sekolah dari mana pun yang mereka mau. Semakin banyak para tamu yang memilih untuk melepaskan diri dari bekerja di rumah atau meja kerja mereka dan memutuskan bepergian untuk memaksimalkan waktu bekerja dan hiburan dengan sebaik-baiknya.

Dengan Play Pass, para tamu dapat menikmati layanan business concierge, aktivitas anak-anak dengan pengawasan, pilihan ruang kantor/belajar, bersamaan dengan pengalaman menginap yang sudah disediakan untuk dinikmati seluruh keluarga.

Anggota Marriott Bonvoy bisa mendapatkan kredit Elite untuk bermalam dan poin jika pembayaran memenuhi syarat serta mendapatkan akses ke benefit anggota yang standar. Play Pass saat ini tersedia di banyak lokasi termasuk properti di Bali, Venice, Hawaii, Florida, California, Arizona, Cancun, Rio de Janeiro, Sharm el-Sheikh (Mesir), Limassol (Siprus), Koh Samui (Thailand), dan Marabella dan Tenerife (Spanyol).

Di Indonesia, Play Pass tersedia di resor berikut ini: The Westin Resort & Spa Ubud, Bali, The Westin Resort Nusa Dua, Bali, Renaissance Bali Uluwatu Resort & Spa, Sheraton Bali Kuta Resort, Courtyard By Marriott Bali Seminyak Resort, Courtyard By Marriott Bali Nusa Dua Resort, The Laguna, a Luxury Collection Resort & Spa, Bali, dan The Ritz-Carlton Bali.



Sebagai bagian dari pengalaman keluarga yang sudah dipilih untuk di Indonesia, The Ritz-Carlton Bali akan menawarkan para tamu pilihan aktivitas mulai dari kelas selancar untuk pemula, cara singkat namun bermakna untuk mempelajari dasar-dasar selancar.

Selain itu, tamu dapat memilih kelas mixology dan kuliner harian dan kelas meditasi, seperti Yoga, stretching dan meditasi mindfulness.

Di The Laguna, a Luxury Collection Resort & Spa, Bali, para tamu dapat menikmati 30 menit massage enhancement untuk 2 orang, Upacara Pemberkatan Bali dengan makan malam Megibung (masakan Indonesia) untuk keluarga untuk 2 orang dewasa dan 2 anak-anak dan kredit resor sebesar Rp500.000 selama mereka menginap.

Jika suka berbelanja dan menjelajah bersama keluarga, Sheraton Bali Kuta Resort menawarkan tur bersepeda di sekitar Kuta dan fasilitas menarik saat berbelanja di Beachwalk Shopping Mall termasuk diskon kamar 10% dengan Rp500.000 dan diskon kamar 15% dengan Rp1.000.000 untuk dibelanjakan di Beachwalk Shopping Mall.

Sejalan dengan program wellness Westin, The Westin Resort Nusa Dua, Bali menawarkan diskon hingga 15% untuk perawatan spa dan kegiatan luar ruangan keluarga seperti menerbangkan layang-layang dan bersepeda di sepanjang pantai Nusa Dua.

Untuk keluarga yang mencari pengalaman budaya dan tradisional, The Westin Resort & Spa Ubud, Bali, Renaissance Bali Uluwatu Resort & Spa dan Courtyard By Marriott Bali Nusa Dua Resort menawarkan para tamu untuk merangkai bunga Bali "canang" dan kelas tari ritual Bali.

Atau, bagi tamu yang lebih suka bersantai dan menikmati resor, Courtyard By Marriott Bali Seminyak Resort menawarkan berbagai kegiatan anak yang menyenangkan di Kids Club dengan Permainan Papan, Perburuan Harta Karun, Melukis di Kanvas, dan banyak lagi untuk membuat si kecil sibuk. (RO/OL-1)