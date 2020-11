Salah Four Seasons, Trump Jadi Bahan Ejekan

DISEBUT sebagai konferensi pers akbar di Four Seasons Philadelphia. Namun, konferensi pers yang diadakan para kuasa hukum Donald Trump menjadi bahan ejekan setelah lokasinya ternyata bukan di hotel mewah melainkan di sebuah kebun di sebelah toko yang menjual alat-alat seks.

Kebingungan terkait lokasi konferensi pers itu dimulai ketika Trump mencicit, saat sedang main golf, Sabtu (7/11), bahwa kuasa hukumnya akan menggelar konferensi pers di Four Seasons, Philadelphia.

Trump kemudian mengklarifikasi bahwa konferensi pers akbar itu akan digelar di Four Seasons Total Landscaping, sebuah bisnis keluarga yang terletak di antara sebuah krematorium dan toko buku dewasa di luar kota terbesar di Pennsylvania.

Baca juga: Sehari Pascakalah di Pilpres AS, Trump Kembali Main Golf

Konferensi pers yang menampilkan kembali kuasa hukum Trump, Rudy Giuliani, kembali melontarkan tudingan tanpa dasar bahwa terjadi kecurangan pada pemilu AS, Selasa (3/11) itu menjadi sasaran ejekan di acara komedi Saturday Night Live dan di media sosial.

"Saya bisa menulis lelucon selama 800 tahun dan tidak pernah berpikir mengenai sesuatu yang lebih lucu dari Trump menyewa Four Seasons untuk konferensi pers dan ternyata yang disewa adalah Four Seasons Total Landscaping yang terletak di antara toko dildo dan krematorium," cicit penulis komedi AS Zack Bornstein.

"Pahlawan hari ini adalah siapa pun yang menerima telepon di Four Seasons Landscaping dan tidak memberikan klarifikasi apa pun hingga telah terlambat," timpal penulis komedi lainnya Geraldine DeRuiter.

Cicitan Trump juga memicu tanggapan dari Hotel Four Seasons yang membantah acara Presiden AS itu tidak digelar di tempat mereka.

"Konferensi pers Presiden Trump TIDAK digelar di Hotel Four Seasons Philadelphia," cicit manajemen hotel mewah itu.

"Konferensi pers itu digelar di Four Seasons Total Landscaping yang tidak terkait sama sekali dengan kami," imbuh manajemen hotel itu.

Untuk menambah derita Trump, konferensi pers itu digelar saat stasiun televisi AS mengumumkan Trump kalah dalam Pemilu AS, empat hari setelah penghitungan suara. (AFP/OL-1)