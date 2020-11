Jenazah Terpapar Covid-19 Termasuk Golongan Syahid?

MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) menyatakan, jenazah terpapar covid-19 tergolong syahid akhirah, yakni syahid yang Allah SWT memberikan surga di akhirat tapi dalam kehidupan dunianya hak-hak pengurusan jenazahnya harus tetap ditunaikan

Dalam Fatwa Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengurusan Jenazah (Tajhi'z Al Jana'iz) muslim yang terinfeksi covid-19 disebutkan sejumlah dalil yang melandasinya, yaitu :

1. Hadits Rasulullah SAW

Abu Hurairah Ra berkata bahwa Rasulullah SAW bertanya (kepada sahabatnya). “Siapakah orang yang mati syahid di antara kalian?” Mereka menjawab, “Orang yang gugur di medan perang itulah syahid ya Rasulullah.’’

Rasulullah SAW pun bersabda, “Kalau begitu, alangkah sedikit umatku yang mati syahid.” Para sahabat kebingungan dan balik bertanya, “Mereka itu siapa ya Rasul?”

Rasulullah SAW menjawab, “Orang yang gugur di medan perang itu syahid, orang yang mati di jalan Allah (bukan karena perang) juga syahid. Orang yang tertimpa tha’un (wabah) pun syahid. Dan orang yang mati karena sakit perut juga syahid.”(HR Muslim)

2. Pendapat al-Nawawi dalam kitab Syarahal-Nawawi ‘ala Muslim

Ulama mengatakan, “Bahwa yang dimaksud dengan kesyahidan mereka semua, selain yang gugur di medan perang adalah mereka kelak (di akhirat) menerima pahala sebagaimana pahala para syuhada yang gugur di medan perang. Sedangkan di dunia, mereka tetap dimandikan dan dishalati sebagaimana penjelasan telah lalu pada bab iman.

Sesungguhnya orang mati syahid ada tiga macam.

Pertama, syahid di dunia dan di akhirat, yaitu mereka yang gugur di medan perang melawan tentara kafir.

Kedua, syahid di akhirat, tapi tidak syahid dalam hukum dunia, yaitu mereka semua yang disebut dalam penjelasan di sini.

Ketiga, syahid di dunia tidak di akhirat, yaitu mereka yang gugur tetapi berbuat curang terhadap ghanimah atau gugur saat melarikan diri dari medan perang.

Atas dasar itulah, Sekretaris Komisi Fatwa MUI KH Asrorun Ni'am Sholeh meminta agar hak-hak pengurusan jenazah jenazah terpapar covid-19 harus tetap ditunaikan, termasuk menshalatkan jenazah.

“Jika keluarga mau ikut mensholatkan jangan dilarang, asal protokol kesehatan sudah terpenuhi,” kata Asrorun. (H-2)