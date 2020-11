Tetap Digelar di Tengah Pandemi, Ini Nominasi Piala Citra 2020

PANDEMI covid-19 tidak menyurutkan semangat komite penyelenggara untuk menggelar Festival Film Indonesia (FFI) 2020. Pada perhelatan FFI 2020, terdapat 21 kategori yang akan diperebutkan oleh para nominasi.

Nominasi Piala Citra FFI 2020 dipilih berdasarkan puluhan film yang ditayangkan dalam kurun waktu 1 Oktober 2019 -30 September 2020, baik secara reguler di bioskop, pemutaran terbatas, hingga platform streaming.

Direktur Perfilman, Musik dan Media Baru Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ahmad Mahendra mengatakan, tujuan FFI 2020 tetap diselenggarakan di masa pandemi yaitu untuk memberi semangat bagi para pelaku film di tengah kondisi yang berat ini.

“Kita harus tetap semangat sesuai dengan amanat dari Presiden Jokowi karena itu FFI akan tetap kita gelar. Film yang masuk (nominasi) lumayan banyak, ini menunjukkan semangat pelaku film juga tetap ada. Ini yang perlu diapresiasi dan perlu kita beri semangat kepada pelaku film,” kata Mahendra dalam Konferensi Pers Daring Pengumuman Nominasi FFI, Minggu (8/11).

Mahendra pun mengapresiasi komite penyelenggara yang telah menunjukkan transparansi dan integritasnya dalam membantu Kemendikbud menggelar ajang bergengsi ini.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komite FFI 2020 Lukman Sardi mengatakan, dalam pelaksanaan FFI tahun ini, terdapat beberapa perubahan yang disesuaikan dengan masa pandemi covid-19, misalnya dari sisi program dan beberapa proses yang dilaksanakan dalam jaringan (daring).

“Kita membuat konsep yang ada kehadiran, dengan jumlah terbatas dengan protokol kesehatan yang ketat dan diatur tempat-tempatnya sedemikian rupa, tapi juga menyiapkan untuk streamingnya. Kita penginnya acara ini bisa diikuti oleh masyarakat luas walaupun dengan jumlah terbatas,” jelasnya.

Seleksi FFI 2020 melibatkan total 66 orang juri, 49 di antaranya merupakan juri dari wakil asosiasi perfilman di Indonesia, sedangkan sisanya 17 adalah juri-juri yang menilai film pendek, film animasi, dan film dokumenter dari pemenang FFI tahun sebelumnya, wakil asosisasi film dokumenter Indonesia, dan asosiasi film animasi.

Berikut daftar lengkap nominasi Piala Citra FFI 2020:



Film Terbaik

- The Science of Fictions

- Humba Dreams

- Imperfect

- Mudik

- Perempuan Tanah Jahanam

- Susi Susanti: Love All



Sutradara Terbaik

- Faozan Rizal - Abracadabra

- Joko Anwar - Perempuan Tanah Jahanam

- Riri Riza - Humba Dreams

- Sim F - Susi Susanti: Love All

- Yosep Anggi Noen - The Science of Fictions



Pemeran Utama Perempuan Terbaik

- Faradina Mufti - Guru-guru Gokil

- Jessica Mila - Imperfect

- Laura Basuki - Susi Susanti: Love All

- Putri Ayudya - Mudik

- Tara Basro - Perempuan Tanah Jahanam

- Ully Triani - Humba Dreams



Pemeran Utama Pria Terbaik

- Alqusyairi Radjamuda - Mountain Song

- Ario Bayu - Perempuan Tanah Jahanam

- Dion Wiyoko - Susi Susanti: Love All

- Gunawan Maryanto - The Science of Fictions

- Ibnu Jamil - Mudik

- Reza Rahadian - Abracadabra

- Reza Rahadian – Imperfect



Pemeran Pendukung Perempuan Terbaik

- Asmara Abigail - Mudik

- Asri Welas - Guru-guru Gokil

- Christine Hakim - Perempuan Tanah Jahanam

- Dewi Irawan - Imperfect

- Marissa Anita - Perempuan Tanah Jahanam

- Ratna Riantiarno - Love for Sale 2

- Ria Irawan - Mekah I'm Coming



Pemeran Pendukung Pria Terbaik

- Ade Firman Hakim - Ratu Ilmu Hitam

- Butet Kartaredjasa - Abracadabra

- Iszur Muchtar - Susi Susanti: Love All

- Kiki Narendra - Perempuan Tanah Jahanam

- Totos Rasiti - Mekah I'm Coming

- Yoga Pratama - Mudik

- Yudi Ahmad Tajudin - The Science of Fictions



Skenario Adaptasi Terbaik

- Imperfect

- Ratu Ilmu Hitam



Skenario Asli Terbaik

- Mudik

- Perempuan Tanah Jahanam

- Humba Dreams

- Susi Susanti: Love All

- The Science of Fictions

- Mountain Song



Sinematografi Terbaik

- Humba Dreams

- Abracadabra

- Perempuan Tanah Jahanam

- Mountain Song

- Mudik

- Susi Susanti: Love All



Artistik Terbaik

- The Science of Fictions

- Perempuan Tanah Jahanam

- Susi Susanti: Love All

- Abracadabra



Film Pendek Terbaik

- Fitrah

- Hai Guys Balik Lagi Sama Gue, Tuhan!

- Jemari yang Menari di Atas Luka-luka

- Kemanten

- Lantun Rakyat



Film Animasi Pendek Terbaik

- Handcrafted

- Kasat Mata

- Nussa Bundaku

- Prognosis



Film Dokumenter Panjang Terbaik

- Between The Devil and The Deep Blue Sea

- You and I



Film Dokumenter Pendek Terbaik

- Cerita tentang Sinema di Sudut yang Lain

- Cipto Rupo

- Dulhaji Dolena

- Golek Garwo

- Ibu Bumi



Efek Visual Terbaik

- Perempuan Tanah Jahanam

- Ratu Ilmu Hitam

- Abracadabra

- Mangkujiwo

- Susi Susanti: Love All

- Sebelum Iblis Menjemput Ayat 2

- Habibie & Ainun 3



Penyunting Gambar Terbaik

- Mekah I'm Coming

- The Science of Fictions

- Mudik

- Ratu Ilmu Hitam

- Perempuan Tanah Jahanam

- Imperfect

- Penata Busana Terbaik

- Si Manis Jembatan Ancol

- Imperfect

- Abracadabra

- The Science of Fictions

- Perempuan Tanah Jahanam

- Guru-guru Gokil

- Susi Susanti: Love All

- Penata Rias Terbaik

- Habibie & Ainun 3

- The Science of Fictions

- Abracadabra

- Susi Susanti: Love All

- Perempuan Tanah Jahanam

- Imperfect

- Ratu Ilmu Hitam



Penata Suara Terbaik

- Sebelum Iblis Menjemput Ayat 2

- The Science of Fictions

- Abracadabra

- Mangkujiwo

- Perempuan Tanah Jahanam

- Susi Susanti: Love All

- Imperfect



Penata Musik Terbaik

- Susi Susanti: Love All

- Perempuan Tanah Jahanam

- Humba Dreams

- Imperfect

- Mudik

- Nanti Kita Cerita tentang Hari Ini



Lagu Tema Terbaik

- Dari Kita Turun ke Hati - Toko Barang Mantan

- Fine Today - Nanti Kita Cerita tentang Hari Ini

- Pujaan Hati - Perempuan Tanah Jahanam

- Tak Harus Sempurna – Imperfect

Juri Festival Film Indonesia 2020 akan menentukan pemenang selama sekitar sebulan ke depan dan malam puncak penganugerahan Piala Citra 2020 akan diumumkan menyusul. (OL-7)