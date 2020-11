Presiden Joko Widodo Sampaikan Selamat atas Terpilihnya Joe Biden

PRESIDEN RI Joko Widodo menyampaikan ucapan selamat atas terpilihnya Joe Biden sebagai Presiden Amerika Serikat ke -46 setelah melewati pertarungan ketat dengan rivalnya Donald Trump. Jokowi menyebut kemenangan Joe Biden sebagai kemenangan bersejarah.

"My warmest congratulations @JoeBiden and @KamalaHarris on your historic election. The huge turn out is a reflection of the hope placed on democracy," ungkap Jokowi melalui akun twitternya @jokowi, Minggu (8/11).

Diketahui Joe Biden dipastikan melenggang ke Gedung Putih dengan 290 suara elektoral yang diraihnya sejauh ini di pilpres AS (pemilihan presiden Amerika Serikat), mengakhiri kepemimpinan 4 tahun Donald Trump. Dengan hasil ini Joe Biden menjadi presiden tertua di AS.

Eks wapres Barack Obama selama 2 periode itu bakal berusia 78 tahun saat dilantik tahun depan. Kemudian Kamala Harris yang merupakan senator dan mantan jaksa agung California, akan mengukir sejarah sebagai wanita kulit hitam pertama yang duduk di kursi nomor 2 Gedung Putih. (OL-3)