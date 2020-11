Kamala Harris: Perempuan Bisa Memimpin AS

WAKIL Presiden perempuan pertama AS, Kamala Harris dalam pidato kemenangan di Delaware, tempat pidato kemenangan pasangan Joe Biden-Kamala Harris mengingatkan bahwa kehadirannya sebagai perempuan pertama menjadi Wakil Presiden AS bukanlah yang terakhir, tetapi sebagai awal perempuan bisa memimpin AS.

"Saya menjadi perempuan pertama yang menjadi wakil presiden. Dan saya bukanlah yang terakhir. Ini adalah awal," kata Kamala Harris sebelum ia memperkenalkan Presiden terpilih AS Joe Biden di panggung kemenangan, kampung halaman Joe Biden, Wilmington, Delaware, Sabtu (7/11) malam.

"Setiap gadis kecil yang menyaksikan malam ini, negara ini sangat mungkin (akan dipimpin perempuan)," ujar Harris langsung disambut tepuk tangan pendukung dan bunyi klakson mobil yang memadati di depan panggung kemenangan.

baca juga: Kebijakan Perdagangan Biden Tetap Membidik Tiongkok

Ia mengaku sebagai perempuan pertama menduduki wakil presiden di AS dalam sepanjang sejarah negara besar itu yang berasal dari berbagai warna kulit.

"Saya campuran Asia, Latin, kulit hitam," ujar Harris yang memboyong suami, anak-anak dan adik bersama keponakan-keponakan menuju Daleware untuk bergabung dengan keluarga besar Joe Biden merayakan kemenangan Pilpres AS. (AFP/OL-3)