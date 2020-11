Chelsea Pecundangi Sheffield dengan Skor 4-1

CHELSEA berhasil meraih poin penuh ketika menjamu Sheffield United pada lanjutan Liga Primer yang digelar Minggu, 8 November, dini hari tadi. The Blues menang telak dengan skor 4-1 atas The Blades.



Meski mendominasi jalannya laga, Chelsea tertinggal lebih dulu dari Sheffield United. David McGoldrick membawa tim tamu unggul ketika laga baru berjalan sembilan menit.



Tapi Chelsea mampu menyamakan skor pada menit ke-23. Tammy Abraham berhasil mengonversi umpan matang Mateo Kovacic.

The Blues membalikkan keadaan pada menit ke-34 melalui sontekan Ben Chilwell. Umpan silang Hakim Ziyech berhasil menemui Chilwell yang tak terkawal.



Memasuki babak kedua, Chelsea masih mengendalikan jalannya pertandingan. The Blues akhirnya memperbesar jarak pada menit ke-77 setelah Thiago Silva menanduk umpan tendangan bebas Ziyech.



Timo Werner menutup pesta Chelsea tiga menit kemudian setelah mendapat umpan N'Golo Kante. Hingga wasit meniup peluit panjang, skor 4-1 bertahan untuk keunggulan The Blues.



Tambahan tiga angka membuat Chelsea naik ke posisi tiga klasemen sementara dengan 15 poin dari delapan pertandingan. Sedangkan The Blades belum beranjak dari dasar klasemen setelah baru mengoleksi satu poin dari delapan pertandingan. (Medcom.id/OL-4)



Susunan pemain:

Chelsea: Mendy; James, Zouma, Silva, Chilwell; Kovacic (Jorginho 71'), Kante, Mount; Ziyech, Abraham, Werner (Giroud 87')



Sheffield: Ramsdale; Basham, Egan, Stevens; Baldock, Berge, Norwood (Osborn 62'), Lundstram, Lowe; Brewster, McGoldrick (McBurnie 63')