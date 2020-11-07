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07 November 2020, 23:30 WIB

Film Joko Anwar ini Borong Nominasi FFI 2020


Irana | Weekend

Film Perempuan Tanah Jahanam garapan Joko Anwar memborong nominasi terbanyak pada Festival Film Indonesia (FFI) 2020. Film bergenre horor itu mengantongi 16 nominasi dari 18 kategori (di luar kategori film dokumenter panjang dan pendek, serta film animasi), disusul Susi Susanti: Love All 13 nominasi, dan Imperfect: Karier, Cinta & Timbangan 11 nominasi. 

Dari 16 nominasi tersebut, antara lain untuk kategori film cerita panjang, skenario cerita asli, sutradara, aktor dan aktris utama serta pendukung, penata efek visual, maupun penata rias. 

Film yang memiliki judul internasional Impetigore ini menyoroti karakter Maya (Tara Basro), yang bersahabat dengan Dini (Marissa Anita). Dipicu masalah ekonomi, keduanya 'mudik' ke desa asal Maya, Harjosari, tanpa mengetahui kengerian-kengerian yang menanti mereka. 

Sukses tidaknya film itu memborong Piala Citra akan diketahui pada malam penganugerahan FFI 2020, 5 Desember mendatang.

Berikut daftar lengkap nominasi FFI 2020.

 

Nominasi Film Cerita Panjang Terbaik

1. HIRUK-PIKUK SI AL-KISAH (THE SCIENCE OF FICTION) 

2. HUMBA DREAMS 

3.IMPERFECT: KARIER, CINTA & TIMBANGAN 

4. MUDIK

5.PEREMPUAN TANAH JAHANAM 

6. SUSI SUSANTI: LOVE ALL 

 

Nominasi Sutradara Terbaik

1. FAOZAN RIZAL 

ABRACADABRA

2. JOKO ANWAR 

PEREMPUAN TANAH JAHANAM

3. RIRI RIZA 

HUMBA DREAMS 

4. SIM F 

SUSI SUSANTI: LOVE ALL

5. YOSEP ANGGI NOEN 

HIRUK-PIKUK SI AL-KISAH (THE SCIENCE OF FICTIONS)

 

Nominasi Pemeran Utama Perempuan Terbaik

1. FARADINA MUFTI 

GURU-GURU GOKIL

2. JESSICA MILA

 IMPERFECT: KARIER, CINTA & TIMBANGAN

3. LAURA BASUKI

 SUSI SUSANTI: LOVE ALL

4. PUTRI AYUDYA

 MUDIK

5. TARA BASRO

 PEREMPUAN TANAH JAHANAM

6. ULLY TRIANI 

HUMBA DREAMS

 

Nominasi Pemeran Utama Pria Terbaik 

1. ALQUSYAIRI RADJAMUDA

MOUNTAIN SONG

2. ARIO BAYU 

PEREMPUAN TANAH JAHANAM

3. DION WIYOKO 

SUSI SUSANTI: LOVE ALL

4. GUNAWAN MARYANTO 

HIRUK-PIKUK Si AL-KISAH (THE SCIENCE OF FICTIONS)

5. IBNU JAMIL 

MUDIK

6. REZA RAHADIAN 

ABRACADABRA

7. REZA RAHADIAN 

IMPERFECT: KARIER, CINTA & TIMBANGAN

 

Nominasi Penulis Skenario Cerita Adaptasi Terbaik

1. ERNEST PRAKASA, MEIRA ANASTASIA IMPERFECT: KARIER, CINTA & TIMBANGAN 

2. JOKO ANWAR 

RATU ILMU HITAM

 

Nominasi Penulis Skenario Cerita Asli Terbaik

1. ADRIYANTO DEWO

 MUDIK

2. JOKO ANWAR 

PEREMPUAN TANAH JAHANAM

3. RIRI RIZA 

HUMBA DREAMS

4. SYARIKA BRALINI, RADITYA, DAUD SUMOLANG, SINAR AYU MASSIE, RAYMOND LEE 

SUSI SUSANTI: LOVE ALL

5. YOSEP ANGGI NOEN 

HIRUK-PIKUK SI AL-KISAH (THE SCIENCE OF FICTIONS)

6. YUSUF RADJAMUDA 

MOUNTAIN SONG

 

Nominasi Pengarah Sinematografi Terbaik

1. BAYU PRIHANTORO 

HUMBA DREAMS

2. GANDANG WARAH 

ABRACADABRA

3. ICAL TANJUNG, I.C.S

 PEREMPUAN TANAH JAHANAM

4. UJJEL BAUSAD 

MOUNTAIN SONG

5. VERA LESTAFA 

MUDIK

6. YUNUS PASOLANG, I.C.S 

SUSI SUSANTI: LOVE ALL

 

Nominasi Pengarah Artistik Terbaik

1. DEKI YUDHANTO

 HIRUK-PIKUK SI AL-KISAH (THE SCIENCE OF FICTIONS)

2. FRANS XR PAAT

 PEREMPUAN TANAH JAHANAM

3. FRANS XR PAAT

 SUSI SUSANTI: LOVE ALL

4. VIDA SYLVIA PASARIBU 

ABRACADABRA

 

Nominasi Film Cerita Pendek Terbaik

1. FITRAH 

SUTRADARA: YULINDA OW! ANDRIYANI

2. HAI GUYS BALIK LAGI SAMA GUE, TUHAN! SUTRADARA: WINNER WUAYA

3. JEMARI YANG MENARI Dl ATAS LUKA-LUKA 

SUTRADARA: PUTI SARAH AMELIA

4. KEMANTEN

 SUTRADARA: IMAM SYAFI'I

5. LANTUN RAKYAT 

SUTRADARA: DWI CAHYA

 

Nominasi Film Dokumenter Panjang Terbaik

1. BETWEEN THE DEVIL AND THE DEEP

BLUE SEA 

SUTRADARA: D.S. NUGRAHENI

2. YOU AND I

SUTRADARA: FANNY CHOTIMAH

 

Nominasi Film Dokumenter Pendek Terbaik

1. CERITA TENTANG SINEMA DI SUDUT YANG LAIN 

SUTRADARA: HARIWI

2. CIPTO RUPO 

SUTRADARA: CATUR PANGGIH RAHARJO

3. DULHAJI DOLENA

 SUTRADARA: ANITA REZA ZEIN

4. GOLEK GARWO

 SUTRADARA: WAHYU UTAMI

5. IBU BUMI

 SUTRADARA: CHAIRUN NISSA

 

Nominasi Film Animasi Pendek Terbaik

1. HANDCRAFTED 

SUTRADARA: ANGELIA

2. KASAT MATA 

SUTRADARA: SARI POLOLESSY

3. NUSSA BUNDAKU

 SUTRADARA: CHRISNAWAN “CICIS” MARTANTIO

4. PROGNOSIS 

SUTRADARA: RYAN ADRIANOHY

 

Nominasi Penata Efek Visual Terbaik

1. ABBY ELDIPIE 

PEREMPUAN TANAH JAHANAM

2. GAGA NUGRAHA 

RATU ILMU HITAM

3. KELIEK WICAKSONO 

ABRACADABRA

4. KOTAK IDE 

MANGKUJIWO

5. SATRIYA MAHARDHIKA, WAHYU PONCO, ARDIAN KRISNA WIJAYA, STEPHEN KINGSYAH 

SUSI SUSANTI: LOVE ALL

6. SATRIYO P UTOMO (RABBIT STUDIO), LUCAS ADHITYO (FIRE POST PRO), KHOLISH ABDULHAQ (BLESSINK STUDIO) 

SEBELUM IBUS MENJEMPUT AYAT 2

7. x. JO

 HABIBIE & AINUN 3

 

Nominasi Penyunting Gambar Terbaik

1. AHYAT ANDRIANTO 

MEKAH I'M COMING

2. AKHMAD FESDI ANGGORO, YOSEP ANGGI NOEN 

HIRUK-PIKUK SI AL-KISAH (THE SCIENCE OF FICTIONS)

3. ARIFIN CUUNK

 MUDIK

4. ARIFIN CUUNK 

RATU ILMU HITAM

5. DINDA AMANDA

 PEREMPUAN TANAH JAHANAM

6. RYAN PURWOKO 

IMPERFECT: KARIER, CINTA & TIMBANGAN

 

Nominasi Pemeran Pendukung Pria Terbaik 

1. ADE FIRMAN HAKIM 

RATU ILMU HITAM 

2. BUTET KARTAREDJASA 

ABRACADABRA

 3.ISZUR MUCHTAR 

SUSI SUSANTI: LOVE ALL

4. KIKI NARENDRA 

PEREMPUAN TANAH JAHANAM

5. TOTOS RASITI 

MEKAH I'M COMING

6. YOGA PRATAMA

MUDIK

7.YUDI AHMAD TAJUDIN 

HIRUK-PIKUK SI AL-KISAH (THE SCIENCE OF FICTIONS)

 

Nominasi Penata Busana Terbaik

1. ALDIE HARRA 

Si MANIS JEMBATAN ANCOL

2. ANDHIKA DHARMAPERMANA 

IMPERFECT: KARIER, CINTA & TIM

3. HAGAI PAKAN 

ABRACADABRA

4. IRMINA KRISTINA 

HIRUK-PIKUK SI AL-KISAH (THE SCIENCE OF FICTIONS)

5. ISABELLE PATRICE

 PEREMPUAN TANAH JAHANAM

6. JEANNE ELIZABETH FAM

 GURU-GURU GOKIL

7. NUNI TRIANI 

SUSI SUSANTI: LOVE ALL

 

Nominasi Penata Rias Terbaik

1. AKTRIS HANDRADJASA, TEGUH WIDODO HABIBIE & AINUN 3

2. ANISMCAW 

HIRUK-PIKUK SI AL-KISAH (THE SCIENCE OF FICTIONS)

3. EBA SHEBA

 ABRACADABRA

4. EBA SHEBA 

SUSI SUSANTI: LOVE ALL

5. DARWYN TSE 

PEREMPUAN TANAH JAHANAM

6. TALIA SUBANDRIO 

IMPERFECT: KARIER, CINTA & TIMBANGAN

7. UCOK ALBASIRUN 

RATU ILMU HITAM

 

Nominasi Pemeran Pendukung Perempuan Terbaik

1. ASMARA ABIGAIL 

MUDIK

2. ASRI WELAS 

GURU-GURU GOKIL

3. CHRISTINE HAKIM

 PEREMPUAN TANAH JAHANAM

4. DEWI IRAWAN

 IMPERFECT: KARIER, CINTA & TIMBANGAN

5. MARISSA ANITA 

PEREMPUAN TANAH JAHANAM

6. RATNA RIANTIARNO

 LOVE FOR SALE 2

7. RIA IRAWAN 

MEKAH I'M COMING

 

Nominasi Penata Suara Terbaik

1. ARIEF BUDI SANTOSO, HIRO ISHIZAKA SEBELUM IBLIS MENJEMPUT AYAT 2

2. HADRIANUS EKO SUNU, FIRMAN SATYANEGARA, L.H. AIM ADI NEGARA, BAGAS OKTARIYAN ANANTA, YASUHIRO MORINAGA 

HIRUK-PIKUK SI AL-KISAH (THE SCIENCE OF FICTIONS)

3. KRISNA PURNA RATMARA, DICKY PERMANA

 ABRACADABRA

4. MOHAMAD IKHSAN, TRISNO, SYAMSURRIJAL 

MANGKUJIWO

5. MOHAMAD IKHSAN, SYAMSURRWNAL, ANHAR MOHA 

PEREMPUAN TANAH JAHANAM

6. MOHAMAD IKHSAN, TRISNO

 SUSI SUSANTI: LOVE ALL

7. SYAMSURRIJAL, ANHAR MOHA IMPERFECT: KARIER, CINTA & TIMBANGAN

 

Nominasi Penata Musik Terbaik

1. AGHI NAROTTAMA, BEMBY GUSTI 

SUSI SUSANTI: LOVE ALL

2. AGHI NAROTTAMA, BEMBY GUSTI, TONY MERLE, MIAN TIARA 

PEREMPUAN TANAH JAHANAM

3. AKSAN SJUMAN 

HUMBA DREAMS

4. IFA FACHIR, DIMAS WIBISANA

 IMPERFECT: KARIER, CINTA & TIMBANGAN

5. LIE INDRA PERKASA

 MUDIK

6. OFEL OBAJAN

NANTI KITA CERITA TENTANG HARI INI

 

Nominasi Pencipta Lagu Tema Terbaik

1. DARI KATA TURUN KE HATI 

MUSIK: ANDI RIANTO,

 LIRIK: TITIEN WATTIMENA 

FILM: TOKO BARANG MANTAN

2. FINE TODAY

MUSIK/ LIRIK: ARDHITO PRAMONO 

FILM: NANTI KITA CERITA TENTANG HARI INI

3. PUJAAN HATI

MUSIK: THE SPOUSE. 

LIRIK: TIA HASIBUAN

 FILM: PEREMPUAN TANAH JAHANAM

4. TAK HARUS SEMPURNA 

MUSIK: IFA FACHIR, 

LIRIK: REZA RAHADIAN, IFA FACHIR

FILM: IMPERFECT: KARIER, CINTA, & TIMBANGAN

(M-2) 

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