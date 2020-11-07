Film Joko Anwar ini Borong Nominasi FFI 2020

Film Perempuan Tanah Jahanam garapan Joko Anwar memborong nominasi terbanyak pada Festival Film Indonesia (FFI) 2020. Film bergenre horor itu mengantongi 16 nominasi dari 18 kategori (di luar kategori film dokumenter panjang dan pendek, serta film animasi), disusul Susi Susanti: Love All 13 nominasi, dan Imperfect: Karier, Cinta & Timbangan 11 nominasi.
Dari 16 nominasi tersebut, antara lain untuk kategori film cerita panjang, skenario cerita asli, sutradara, aktor dan aktris utama serta pendukung, penata efek visual, maupun penata rias.
Film yang memiliki judul internasional Impetigore ini menyoroti karakter Maya (Tara Basro), yang bersahabat dengan Dini (Marissa Anita). Dipicu masalah ekonomi, keduanya 'mudik' ke desa asal Maya, Harjosari, tanpa mengetahui kengerian-kengerian yang menanti mereka.
Sukses tidaknya film itu memborong Piala Citra akan diketahui pada malam penganugerahan FFI 2020, 5 Desember mendatang.
Berikut daftar lengkap nominasi FFI 2020.
Nominasi Film Cerita Panjang Terbaik
1. HIRUK-PIKUK SI AL-KISAH (THE SCIENCE OF FICTION)
2. HUMBA DREAMS
3.IMPERFECT: KARIER, CINTA & TIMBANGAN
4. MUDIK
5.PEREMPUAN TANAH JAHANAM
6. SUSI SUSANTI: LOVE ALL
Nominasi Sutradara Terbaik
1. FAOZAN RIZAL
ABRACADABRA
2. JOKO ANWAR
PEREMPUAN TANAH JAHANAM
3. RIRI RIZA
HUMBA DREAMS
4. SIM F
SUSI SUSANTI: LOVE ALL
5. YOSEP ANGGI NOEN
HIRUK-PIKUK SI AL-KISAH (THE SCIENCE OF FICTIONS)
Nominasi Pemeran Utama Perempuan Terbaik
1. FARADINA MUFTI
GURU-GURU GOKIL
2. JESSICA MILA
IMPERFECT: KARIER, CINTA & TIMBANGAN
3. LAURA BASUKI
SUSI SUSANTI: LOVE ALL
4. PUTRI AYUDYA
MUDIK
5. TARA BASRO
PEREMPUAN TANAH JAHANAM
6. ULLY TRIANI
HUMBA DREAMS
Nominasi Pemeran Utama Pria Terbaik
1. ALQUSYAIRI RADJAMUDA
MOUNTAIN SONG
2. ARIO BAYU
PEREMPUAN TANAH JAHANAM
3. DION WIYOKO
SUSI SUSANTI: LOVE ALL
4. GUNAWAN MARYANTO
HIRUK-PIKUK Si AL-KISAH (THE SCIENCE OF FICTIONS)
5. IBNU JAMIL
MUDIK
6. REZA RAHADIAN
ABRACADABRA
7. REZA RAHADIAN
IMPERFECT: KARIER, CINTA & TIMBANGAN
Nominasi Penulis Skenario Cerita Adaptasi Terbaik
1. ERNEST PRAKASA, MEIRA ANASTASIA IMPERFECT: KARIER, CINTA & TIMBANGAN
2. JOKO ANWAR
RATU ILMU HITAM
Nominasi Penulis Skenario Cerita Asli Terbaik
1. ADRIYANTO DEWO
MUDIK
2. JOKO ANWAR
PEREMPUAN TANAH JAHANAM
3. RIRI RIZA
HUMBA DREAMS
4. SYARIKA BRALINI, RADITYA, DAUD SUMOLANG, SINAR AYU MASSIE, RAYMOND LEE
SUSI SUSANTI: LOVE ALL
5. YOSEP ANGGI NOEN
HIRUK-PIKUK SI AL-KISAH (THE SCIENCE OF FICTIONS)
6. YUSUF RADJAMUDA
MOUNTAIN SONG
Nominasi Pengarah Sinematografi Terbaik
1. BAYU PRIHANTORO
HUMBA DREAMS
2. GANDANG WARAH
ABRACADABRA
3. ICAL TANJUNG, I.C.S
PEREMPUAN TANAH JAHANAM
4. UJJEL BAUSAD
MOUNTAIN SONG
5. VERA LESTAFA
MUDIK
6. YUNUS PASOLANG, I.C.S
SUSI SUSANTI: LOVE ALL
Nominasi Pengarah Artistik Terbaik
1. DEKI YUDHANTO
HIRUK-PIKUK SI AL-KISAH (THE SCIENCE OF FICTIONS)
2. FRANS XR PAAT
PEREMPUAN TANAH JAHANAM
3. FRANS XR PAAT
SUSI SUSANTI: LOVE ALL
4. VIDA SYLVIA PASARIBU
ABRACADABRA
Nominasi Film Cerita Pendek Terbaik
1. FITRAH
SUTRADARA: YULINDA OW! ANDRIYANI
2. HAI GUYS BALIK LAGI SAMA GUE, TUHAN! SUTRADARA: WINNER WUAYA
3. JEMARI YANG MENARI Dl ATAS LUKA-LUKA
SUTRADARA: PUTI SARAH AMELIA
4. KEMANTEN
SUTRADARA: IMAM SYAFI'I
5. LANTUN RAKYAT
SUTRADARA: DWI CAHYA
Nominasi Film Dokumenter Panjang Terbaik
1. BETWEEN THE DEVIL AND THE DEEP
BLUE SEA
SUTRADARA: D.S. NUGRAHENI
2. YOU AND I
SUTRADARA: FANNY CHOTIMAH
Nominasi Film Dokumenter Pendek Terbaik
1. CERITA TENTANG SINEMA DI SUDUT YANG LAIN
SUTRADARA: HARIWI
2. CIPTO RUPO
SUTRADARA: CATUR PANGGIH RAHARJO
3. DULHAJI DOLENA
SUTRADARA: ANITA REZA ZEIN
4. GOLEK GARWO
SUTRADARA: WAHYU UTAMI
5. IBU BUMI
SUTRADARA: CHAIRUN NISSA
Nominasi Film Animasi Pendek Terbaik
1. HANDCRAFTED
SUTRADARA: ANGELIA
2. KASAT MATA
SUTRADARA: SARI POLOLESSY
3. NUSSA BUNDAKU
SUTRADARA: CHRISNAWAN “CICIS” MARTANTIO
4. PROGNOSIS
SUTRADARA: RYAN ADRIANOHY
Nominasi Penata Efek Visual Terbaik
1. ABBY ELDIPIE
PEREMPUAN TANAH JAHANAM
2. GAGA NUGRAHA
RATU ILMU HITAM
3. KELIEK WICAKSONO
ABRACADABRA
4. KOTAK IDE
MANGKUJIWO
5. SATRIYA MAHARDHIKA, WAHYU PONCO, ARDIAN KRISNA WIJAYA, STEPHEN KINGSYAH
SUSI SUSANTI: LOVE ALL
6. SATRIYO P UTOMO (RABBIT STUDIO), LUCAS ADHITYO (FIRE POST PRO), KHOLISH ABDULHAQ (BLESSINK STUDIO)
SEBELUM IBUS MENJEMPUT AYAT 2
7. x. JO
HABIBIE & AINUN 3
Nominasi Penyunting Gambar Terbaik
1. AHYAT ANDRIANTO
MEKAH I'M COMING
2. AKHMAD FESDI ANGGORO, YOSEP ANGGI NOEN
HIRUK-PIKUK SI AL-KISAH (THE SCIENCE OF FICTIONS)
3. ARIFIN CUUNK
MUDIK
4. ARIFIN CUUNK
RATU ILMU HITAM
5. DINDA AMANDA
PEREMPUAN TANAH JAHANAM
6. RYAN PURWOKO
IMPERFECT: KARIER, CINTA & TIMBANGAN
Nominasi Pemeran Pendukung Pria Terbaik
1. ADE FIRMAN HAKIM
RATU ILMU HITAM
2. BUTET KARTAREDJASA
ABRACADABRA
3.ISZUR MUCHTAR
SUSI SUSANTI: LOVE ALL
4. KIKI NARENDRA
PEREMPUAN TANAH JAHANAM
5. TOTOS RASITI
MEKAH I'M COMING
6. YOGA PRATAMA
MUDIK
7.YUDI AHMAD TAJUDIN
HIRUK-PIKUK SI AL-KISAH (THE SCIENCE OF FICTIONS)
Nominasi Penata Busana Terbaik
1. ALDIE HARRA
Si MANIS JEMBATAN ANCOL
2. ANDHIKA DHARMAPERMANA
IMPERFECT: KARIER, CINTA & TIM
3. HAGAI PAKAN
ABRACADABRA
4. IRMINA KRISTINA
HIRUK-PIKUK SI AL-KISAH (THE SCIENCE OF FICTIONS)
5. ISABELLE PATRICE
PEREMPUAN TANAH JAHANAM
6. JEANNE ELIZABETH FAM
GURU-GURU GOKIL
7. NUNI TRIANI
SUSI SUSANTI: LOVE ALL
Nominasi Penata Rias Terbaik
1. AKTRIS HANDRADJASA, TEGUH WIDODO HABIBIE & AINUN 3
2. ANISMCAW
HIRUK-PIKUK SI AL-KISAH (THE SCIENCE OF FICTIONS)
3. EBA SHEBA
ABRACADABRA
4. EBA SHEBA
SUSI SUSANTI: LOVE ALL
5. DARWYN TSE
PEREMPUAN TANAH JAHANAM
6. TALIA SUBANDRIO
IMPERFECT: KARIER, CINTA & TIMBANGAN
7. UCOK ALBASIRUN
RATU ILMU HITAM
Nominasi Pemeran Pendukung Perempuan Terbaik
1. ASMARA ABIGAIL
MUDIK
2. ASRI WELAS
GURU-GURU GOKIL
3. CHRISTINE HAKIM
PEREMPUAN TANAH JAHANAM
4. DEWI IRAWAN
IMPERFECT: KARIER, CINTA & TIMBANGAN
5. MARISSA ANITA
PEREMPUAN TANAH JAHANAM
6. RATNA RIANTIARNO
LOVE FOR SALE 2
7. RIA IRAWAN
MEKAH I'M COMING
Nominasi Penata Suara Terbaik
1. ARIEF BUDI SANTOSO, HIRO ISHIZAKA SEBELUM IBLIS MENJEMPUT AYAT 2
2. HADRIANUS EKO SUNU, FIRMAN SATYANEGARA, L.H. AIM ADI NEGARA, BAGAS OKTARIYAN ANANTA, YASUHIRO MORINAGA
HIRUK-PIKUK SI AL-KISAH (THE SCIENCE OF FICTIONS)
3. KRISNA PURNA RATMARA, DICKY PERMANA
ABRACADABRA
4. MOHAMAD IKHSAN, TRISNO, SYAMSURRIJAL
MANGKUJIWO
5. MOHAMAD IKHSAN, SYAMSURRWNAL, ANHAR MOHA
PEREMPUAN TANAH JAHANAM
6. MOHAMAD IKHSAN, TRISNO
SUSI SUSANTI: LOVE ALL
7. SYAMSURRIJAL, ANHAR MOHA IMPERFECT: KARIER, CINTA & TIMBANGAN
Nominasi Penata Musik Terbaik
1. AGHI NAROTTAMA, BEMBY GUSTI
SUSI SUSANTI: LOVE ALL
2. AGHI NAROTTAMA, BEMBY GUSTI, TONY MERLE, MIAN TIARA
PEREMPUAN TANAH JAHANAM
3. AKSAN SJUMAN
HUMBA DREAMS
4. IFA FACHIR, DIMAS WIBISANA
IMPERFECT: KARIER, CINTA & TIMBANGAN
5. LIE INDRA PERKASA
MUDIK
6. OFEL OBAJAN
NANTI KITA CERITA TENTANG HARI INI
Nominasi Pencipta Lagu Tema Terbaik
1. DARI KATA TURUN KE HATI
MUSIK: ANDI RIANTO,
LIRIK: TITIEN WATTIMENA
FILM: TOKO BARANG MANTAN
2. FINE TODAY
MUSIK/ LIRIK: ARDHITO PRAMONO
FILM: NANTI KITA CERITA TENTANG HARI INI
3. PUJAAN HATI
MUSIK: THE SPOUSE.
LIRIK: TIA HASIBUAN
FILM: PEREMPUAN TANAH JAHANAM
4. TAK HARUS SEMPURNA
MUSIK: IFA FACHIR,
LIRIK: REZA RAHADIAN, IFA FACHIR
FILM: IMPERFECT: KARIER, CINTA, & TIMBANGAN
(M-2)