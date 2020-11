HUT Pertama BenihBaik.com Terus Bertekad Menjadi Jembatan Kebaikan

Satu tahun sudah BenihBaik.com melayani masyarakat sebagai platform crowdfunding tepercaya di Indonesia. Di hari jadinya yang pertama ini, BenihBaik.com bertekad untuk semakin menjadi jembatan kebaikan bagi sesama. Selama satu tahun berkarya BenihBaik.com telah memberikan impact kepada lebih dari 100 ribu jiwa melalui lebih dari 900 penggalangan dana. Kalau dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, memang angka ini masih tergolong kecil. Menurut data, sedikitnya terdapat 26 juta penduduk di Indonesia perlu bantuan, bahkan dengan adanya pandemic covid-19 ini, masyarakat yang perlu bantuan jumlahnya meningkat, diperkirakan lebih dari 30 juta jiwa. Hal ini merupakan tantangan bagi BenihBaik.com untuk lebih meningkatkan jangkauannya dalam membantu masyarakat yang membutuhkan.

Dalam perjalanan selama satu tahun ini, BenihBaik.com sebagai wadah kolaborasi tidak bekerja sendiri. Sebagai jembatan kebaikan BenihBaik.com menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik itu donatur, mitra penyalur, komunitas, tokoh masyarakat, selebritas dan semua penggalang dana. Kerjasama ini merupakan bukti kepedulian masyarakat Indonesia terhadap sesamanya cukup besar. Hal ini sangat membanggakan dan membesarkan hati bahwa dengan bersama-sama bergotong royong kita mampu untuk bangkit. Tidak salah kalau Indonesia pernah dinobatkan sebagai “The most Generous country in the world” oleh Charity Aids Foundation di London, Inggris.

BenihBaik.com yang didirikan oleh Andy F Noya, Anggit Hernowo, dan Firdaus Juli telah mengumpulkan donasi sebeter Rp60 miliar, yang disalurkan dalam 10 kategori penggalangan dana, yakni kategori kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, keagamaan, usaha bisnis, kebudayaan, hewan, lansia, anak, dan lingkungan.

"Terima Kasih kami ucapkan kepada semua pihak termasuk lebih dari 80 perusahaan, donatur pribadi, selebritas, tokoh masyarakat, mitra penyalur, dan komunitas yang telah bersama-sama berjuang bersama kami dan menjadi bagian penting keluarga BenihBaik.com. Tugas kita menjadi jembatan kebaikan bagi sesama semakin panjang, apalagi di masa pandemi ini. Ke depan, semoga apa yang kita lakukan bersama semakin mampu memberikan dampak yang luas hingga pelosok Nusantara. Kita tentu ingin membuat orang lain yang tidak bisa menolong dirinya sendiri menjadi semakin berdaya menjalani kehidupan, Dengan sifat gotong royong yang sudah kita miliki, kami yakin kita mampu membantu siapa saja yang membutuhkan" kata Andy F Noya, pendiri BenihBaik.com, di Jakarta, Jumat, 6 November 2020.

Beberapa selebritas yang pernah terlibat kampanye di BenihBaik.com turut berbahagia dengan usia yang baru ini. "Sangat senang bekerja sama dengan BenihBaik.com, sangat pro aktif dan tanggap terhadap situasi dan lingkungan sekitar. BenihBaik.com juga mampu berkomunikasi dengan baik dan profesional dalam kerja sama," kata Oscar Lawalata, desainer yang kini berganti nama menjadi Asha Smara Darra. Dia menggalang dana untuk pengadaan masker dan hand sanitizer bagi penduduk di pegunungan Mollo, Timor Tengah Selatan, NTT.

"BenihBaik.com memfasilitasi saya dalam menggalang bantuan di masa pandemi Covid-19 ini dengan baik, dari pengumpulan donasi sampai penyalurannya. Terima kasih, BenihBaik.com," kata musisi Addie MS, yang menggalang dana untuk para tenaga kesehatan di RS Pelni.

Pekerja seni sekaligus pebisnis Happy Salma, juga memberikan dukungan positif untuk BenihBaik.com. "Dalam situasi yang tidak menentu kita membutuhkan banyak pegangan dalam hidup. BenihBaik.com menjadi salah satu pegangan, yang telah menjadi jembatan kebaikan nyata untuk membantu sesama."

Tampil dengan logo baru

Selama satu tahun perjalanan BenihBaik.com berkembang menjadi wadah kolaborasi yang terverifikasi, tepercaya, berkualitas, dan memberi solusi berkesinambungan terhadap masalah sosial yang dihadapi masyarakat.

BenihBaik.com telah tumbuh dari sebuah benih atau bibit yang ditanam bersama-sama, harapannya akan terus tumbuh menjadi pohon besar yang kokoh dan bermanfaat bagi siapapun yang berteduh di bawahnya.

Pohon yang tumbuh dari sebuah benih kebaikan memberikan perlindungan dan kepedulian pada semua yang berteduh di bawahnya.

Hal ini lah, yang menginspirasi logo baru BenihBaik.com. Usia baru, semangat baru, logo baru, dan tentunya visi untuk selalu membantu sesama yang tidak pernah padam. (OL-12)