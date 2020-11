Enam Film Perebutkan Titel Film Panjang Terbaik Tahun Ini

Panitia seleksi Festival Film Indonesia (FFI) pada Sabtu malam (7/11) telah mengumumkan para nominasi dari berbagai kategori yang dikompetisikan.

Untuk kategori film cerita panjang terbaik, yang merupakan salah satu kategori paling prestisius, ada enam film yang menjadi unggulan.

Enam film itu adalah Hiruk-Pikuk Si Al-Kisah (The Science of Fiction), Humba Dreams, Imperfect, Mudik, Perempuan Tanah Jahanam, dan Susi Susanti: Love All.

Hiruk-Pikuk Si Al-Kisah, Humba Dreams, maupun Mudik, sejauh ini belum tayang di bioskop komersil Tanah Air, kendati telah wira-wiri di berbagai festival dalam dan luar negeri. Namun, Mudik dan Humba Dreams telah dapat disaksikan di platform digital tertentu sejak pertengahan tahun. (M-2)