Tawarkan Kemudahan Bagi Masyarakat yang Beraktivitas di Jakarta

SEIRING makin terbatasnya lahan di Jakarta dan harganya yang terus meroket, masyarakat pun mulai melirik ke daerah pinggiran. Meski begitu mereka juga tidak asal pilih.

Salah satu alasan mereka menentukan pilihan adalah kemudahan transportasi dan sarana serta prasarana penunjang lain untuk kegiatan sehari-hari. Untuk mewujudkan itu, Transpark Cibubur, Trans Park Cibubur melaksanakan topping off tower A dan B dan the Crystalline Tower pada Sabtu (7/11). Diungkapkan Hansen Yusuf, GM Sales & Marketing Transpark Cibubur, topping Off itu adalah Jaminan bagi para investor yang ingin berinvestasi.

"Bagi yang beraktivitas di Jakarta, tempat ini sangat cocok. Aktivitas Anda di Jakarta dapat berjalan dengan lancar karena lokasinya yang strategis. Selain itu, banyak fasilitas pendukung kebutuhan hidup bertaraf internasional serta memiliki nilai perkembangan investasi yang tinggi," ujar Hansen dikutip dari siaran persnya, Sabtu (7/11).

Menurutnya, fasilitas pendukung di Transpark Cibubur sangat lengkap. Mulai dari jogging track, gymcentre, Jacuzzi, dan area kolam renang. Beragam fasilitas bertaraf internasional juga tersedia, seperti Trans Studio Mall dan The Trans Luxury Hotel. "Semuanya terdapat dalam satu kawasan."

Selain itu apartemen juga akan dimanjakan dengan kemudahan akses berbagai transportasi publik karena Transpark Cibubur dikembangkan dengan konsep TOD yang sangat dekat dengan berbagai fasilitas transportasi massal. Salah satunya adalah dekat dengan pintu tol Cibitung-Cimanggis.

"Ke depan, kenyamanan akses ini akan makin lengkap dengan hadirnya LRT (Light Rail Transit). Anda bisa menuju berbagai kawasan di Jakarta seperti Munjul, Cipayung, Kampung Rambutan, Taman Mini, Kramat Jati, Cililitan, hingga Cawang dengan cepat," ujarnya. (RO/A-1)