Sinar Mas Land Terpilih sebagai Pengembang Terbaik Tahun Ini

MESKIPUN di masa pandemi, Sinar Mas Land mampu membuktikan diri sebagai perusahaan pengembang properti nasional terbaik pada 2020. Ia menerima empat penghargaan sekaligus di ajang Indonesia Property Awards 2020 untuk kategori Best Developer, Best High End Housing Development, Best Housing Development (Indonesia), dan Best Millennial Housing Development.

Acara itu diselenggarakan secara virtual pada Kamis (5/11). Managing Director President Office Sinar Mas Land, Dhony Rahajoe, mengatakan kunci utama kesuksesan Sinar Mas Land yaitu nilai kreativitas dan inovasi.

"Kami selalu memperhatikan para pelanggan yang ekspektasinya berkembang sangat dinamis. Karenanya, berbagai inovasi untuk memenuhi keinginan pasar menjadi salah satu nilai yang senantiasa dipraktikkan dalam perusahaan kami," ungkapnya.

Sinar Mas Land meraih penghargaan Best Developer karena mampu menunjukkan performa terbaik dan progresif sepanjang tahun ini, khususnya di tengah pandemi covid-19. Hal ini terlihat dari penjualan proyek-proyek terbarunya dengan capaian maksimal atau sold out serta pencapaian sejumlah program corporate social responsibility (CSR).

Perusahaan juga menerima penghargaan Best High End Housing Development dan Best Housing Development (Indonesia). Penghargaan ini diberikan untuk proyek Caelus, hunian berkonsep resor di kawasan Greenwich Park, BSD City.

Selanjutnya, Sinar Mas Land juga menjadi pemenang di kategori Best Millennial Housing Development melalui proyek residensial klaster Imajihaus di BSD City. Setiap hunian di klaster tersebut dilengkapi dengan segudang fasilitas terbaik, seperti smart interior yang ditopang smart furniture dan smart home system. Klaster ini sangat cocok untuk generasi milenial dan keluarga muda.

Indonesia Property Awards merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh PropertyGuru sejak 2015. Selanjutnya para pemenang akan mewakili Indonesia pada grand final regional PropertyGuru Asia Property Awards 2020 yang digelar 4 Desember 2020 secara virtual. (OL-14)