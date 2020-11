Warner Bros Minta Johnny Depp Berhenti dari Fantastic Beasts

Aktor Johnny Depp memutuskan mundur dari seri waralaba (franchise) "Fantastic Beasts", sehingga ia tidak lagi memerankan penyihir gelap Gellert Grindelwald.

"Saya ingin memberi tahu Anda bahwa saya telah diminta untuk mengundurkan diri oleh Warner Bros dari peran saya sebagai Grindelwald di 'Fantastic Beasts' dan saya telah menghormati dan menyetujui permintaan itu," tulisnya pada hari Jumat (6/11) di Instagram.

Keluarnya Depp dari serial spin-off "Harry Potter" terjadi beberapa hari setelah dia kalah di persidangan kasus pencemaran nama baik terhadap The Sun, sebuah tabloid Inggris yang menerbitkan sebuah artikel pada tahun 2018 yang menyatakan bahwa dia adalah "pemukul istri."

Depp mengatakan dia berencana untuk mengajukan banding atas putusan tersebut.

Dalam pernyataannya, Depp berterima kasih kepada penggemar atas "dukungan dan kesetiaan" mereka. "Saya merasa rendah hati dan tersentuh oleh banyak pesan cinta dan perhatian Anda, terutama selama beberapa hari terakhir," katanya.

"Keputusan pengadilan yang tidak nyata di Inggris tidak akan mengubah perjuangan saya untuk mengatakan yang sebenarnya dan saya mengonfirmasi bahwa saya berencana untuk mengajukan banding," ujar Depp menambahkan.

Ia melanjutkan, "Tekad saya tetap kuat dan saya bermaksud untuk membuktikan bahwa tuduhan terhadap saya adalah salah. Hidup dan karier saya tidak akan ditentukan pada saat ini."

Warner Bros mengonfirmasi kepergian Depp dan mengumumkan perannya akan disusun kembali sebelum film ketiga dibuka di bioskop.

Studio tersebut juga menunda tanggal rilis untuk sekuel yang akan datang, yang awalnya ditetapkan untuk November 2021, sekarang akan tayang perdana pada musim panas 2022.

"Johnny Depp akan meninggalkan waralaba 'Fantastic Beasts'. Kami berterima kasih kepada Johnny atas karyanya pada film-film tersebut hingga saat ini," kata juru bicara Warner Bros.

"'Fantastic Beasts 3' saat ini sedang dalam produksi, dan peran Gellert Grindelwald akan diatur ulang. Film ini akan tayang perdana di bioskop seluruh dunia pada musim panas 2022," imbuhnya.

Serial prekuel, yang dibuat beberapa dekade sebelum petualangan Harry Potter, dimaksudkan untuk menjadi waralaba berjumlah total lima film.

Depp, yang secara singkat muncul di akhir 2016 "Fantastic Beasts and Where to Find Them," kembali dengan peran yang lebih menonjol untuk "Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald" tahun 2018.

Pemeran Depp telah menjadi kontroversial sejak awal karena tuduhan kekerasan dalam rumah tangga yang dilontarkan mantan istrinya Amber Heard terhadap sang bintang.

Terlepas dari protes publik dari para penggemar, penulis J.K. Rowling dan Warner Bros. dengan keras membela keputusan untuk tetap menggunakan Depp pada saat itu.

“Fantastic Beasts and Where to Find Them” sukses secara komersial, menghasilkan lebih dari 800 juta dolar di box office global. Namun serial tersebut tampaknya sudah mengalami hasil yang semakin berkurang.

Sekuelnya meraup US$654 juta saja di seluruh dunia, menjadikannya penjualan tiket terendah untuk sebuah film berdasarkan dunia penyihir Rowling. (OL-12)