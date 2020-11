Dorong Pemuda Indonesia Lestarikan Budaya Nusantara

SEBAGAI negara yang terdiri banyak suku, Indonesia diberkati dengan kekayaan budaya yang melimpah. keragaman budaya itu bisa dinikmati dari ujung barat hingga timur Nusantara.

Sayangnya, belum semua orang Indonesia sadar dengan kekayaan tersebut. Itu sebabnya PT Bank Central Asia Tbk (BCA) berkomitmen untuk memberikan nilai tambah bagi masyarakat, termasuk pelestarian budaya Nusantara. Caranya adalah bersama dengan Sanggar Sampan Bujana Sentra serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Bakti BCA menyelenggarakan Lomba Tari Kreasi Nusantara dan Lomba Fashion Busana Daerah.

Baca juga: Seni Budaya Mampu Tenteramkan Kehidupan Masyarakat

Seluruh proses Lomba Tari Kreasi Nusantara, Lomba Fashion Busana Daerah, dan penjurian dilakukan secara virtual. Peserta diwajibkan mengirimkan video tari berdurasi 5-7 menit atau video peserta sedang memeragakan busana daerah dengan durasi 3 menit. Meski hanya mengirimkan video, seluruh peserta wajib mengenakan masker dan face shield. Kegiatan itu diikuti lebih dari 500 peserta tari dan 300 peserta lomba fashion dari seluruh pelosok Tanah Air.

Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan sejak 15 Oktober hingga 3 November itu dilatarbelakangi oleh kemauan untuk terus berkarya di masa pandemi, melestarikan budaya bangsa dan memperingati Hari Sumpah pemuda melalui kegiatan positif di bidang seni dan budaya.

Adapun Juri Lomba Tari Kreasi Nusantara adalah Koreografer & Seniman Tari Sampan Bujana Sentra Uniek Sampan Hismanto, Dosen Tari Pendidikan Institut Kesenian Jakarta Melina Surya Dewi, Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Ditjenbud Nanang Riswandi. Juri Lomba Fashion Busana Daerah adalah Director Look Inc Lulu Dewayanti Drachmann, Rotterdamse Mode Akademie in Nederland Uniek Sampan Hismanto dan Peraga Pria & Penyaji Pria Terbaik Parade Busana Daerah 2013, Denny Hartanto.

“Sepanjang prosesi penjurian, para juri tidak bertemu satu sama lain. Para juri tetap berada di rumah masing-masing, begitu pula seluruh peserta. Namun, kami tetap berkarya,” kata Direktur Sampan Bujana Sentra, Uniek Sampan Hismanto.

Lomba Tari Kreasi Nusantara dan Lomba Fashion Busana Daerah merupakan salah satu wujud kepedulian BCA terhadap pelestarian kebudayaan, yang menjadi penguat karakter bangsa khususnya generasi muda. lewat ajang itu diharapkan generasi muda bangsa dapat semakin mencintai budaya, mendorong tumbuhnya kreativitas, dan tetap berkarya di masa pandemi.

“Kami sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang bertujuan melestarikan budaya Indonesia. Seiring dengan berkembangnya teknologi yang serba canggih, budaya bangsa yang sudah melekat sejak dulu sudah sepatutnya kita jaga. Selain itu, BCA selama ini juga berperan aktif mendukung pelestarian Budaya Indonesia melalui beberapa kegiatan antara lain dukungan pelestarian wayang, pembinaan pada desa wisaya wayang dan komunitas pengrajin Batik dan lainnya,” ujar Executive Vice President CSR BCA Inge Setiawati.

“Kami berharap, melalui kegiatan ini, kekayaan budaya Indonesia akan terus selalu dilestarikan terutama oleh generasi-generasi penerus bangsa. Kita pun sudah sepatutnya bangga akan budaya yang dimiliki oleh bangsa ini. Selain itu, kami berharap melalui gelaran ini, budaya Nusantara terus dikenal dan berkibar sebagai salah satu harta bangsa Indonesia,” tambah Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Restu Gunawan. (RO/A-1)