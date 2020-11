Reza Rahardian Senang Produksi Film Berlanjut

AKTOR Reza Rahardian, 33, merasa senang dan bersemangat karena produksi film Indonesia sudah mulai kembali dilakukan meski dengan protokol kesehatan ketat saat syuting.

“Syuting rasanya lebih aman, ketat, dan lebih sehat walaupun memang produser harus cost more buat produksi. Tapi, what can we do? Karena itu adalah protokol yang harus dipatuhi sekarang,” kata Reza melalui siaran Instagram Live bersama aktris Laura Basuki, Kamis (5/11).

Pemain film Imperfect itu juga merasa lebih tenang melihat para pekerja kreatif termasuk film sudah mulai bisa berkarya bersamasama kembali. “Melihat begitu banyak produksi untuk layanan OTT (over the top) yang sekarang dibuat, it makes me happy,” ujar Reza.

Ia pun gembira karena melihat banyak pekerja film yang kembali mendapatkan pekerjaan. Di sisi lain, Reza mengungkapkan dirinya sudah mulai menyelesaikan sejumlah ‘utang’ produksi atau syuting filmfilm yang sebelumnya tertunda karena pandemi.

“(Proyek) yang tertunda sudah dibayar semua, sudah mulai nyaris selesai, terutama yang harus di tahun ini dan sebelumnya memang mundur,” kata Reza. (Ant/H-3)