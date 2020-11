Pengamat Politik: Machfud-Mujiaman Miliki Visi dan Misi Jelas

PASANGAN calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya nomor urut 2, Machfud Arifin-Mujiaman (Maju) dinilai unggul dalam debat perdana Pilwali Surabaya 2020. Bahkan, salah satu pengamat terkemuka Kota Surabaya yakni Dr.Suko Widodo,MSi, memberikan nilai 8 kepada paslon Maju.

Penilaian ini diberikan ketika sesi pertama debat yakni pemaparan visi dan misi kedua paslon.

"Paslon Machfud Arifin-Mujiaman memiliki visi dan misi yang jelas bahkan dikatakan dengan jelas sehingga masyarakat mengetahui, saya berikan nilai delapan untuk ini," ungkap Pakar Komunikasi Politik Universitas Airlangga itu pada Jumat (6/11).

Selain itu, Suko Widodo juga mengatakan dalam pemaparannya, paslon nomor urut 2 Machfud Arifin-Mujiaman juga mengungkapkan program pembangunan secara gamblang. Program yang paling menarik bagi pengamat tersebut adalah dana RT sebesar Rp150 juta.

"Machfud Arifin-Mujiaman juga mengatakan programnya yang Rp150 juta untuk RT tersebut, sedangkan pasangan lain hanya memberikan gambaran umum saja," pungkas Suko.

Sementara itu, pengamat terkemuka Surabaya lainnya, Prof. Dr.Kacung Marijan,MA, mengatakan ketika debat berlangsung, pasangan Machfud Arifin-Mujiaman terus mengemukakan fakta-fakta lapangan Kota Surabaya. Dari fakta-fakta itu, pemerintahan selanjutnya memiliki PR agar Kota Surabaya menjadi lebih baik dari saat ini.

Ia menilai pemaparan tersebut sesuai dengan komitmen yang dimiliki oleh pasangan Maju untuk meningkatkan Kota Surabaya menjadi lebih baik di masa mendatang.

"Machfud Arifin-Mujiaman mengemukakan fakta lapangan yang mana masih terdapat sudut-sudut Surabaya yang masih memerlukan perhatian, ini sejalan dengan komitmen mereka untuk menaikkan tingkat Kota Surabaya atau Surabaya to the next level. Saya pikir masyarakat bisa memilih yang mana pasangan yang lebih baik," terang Prof Kacung. (RO/OL-09)