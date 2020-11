Ajak Masyarakat Berolahraga di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru

MENURUT Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), kebiasaan kurang gerak (sedentary lifestyle) dapat berdampak serius pada kesehatan seseorang. Gaya hidup seperti itu bukan hanya menyebabkan risiko penyakit kardiovaskular, diabetes, dan obesitas, tetapi juga meningkatkan risiko kanker usus besar, tekanan darah tinggi, osteoporosis, depresi, dan kecemasan.

Padahal di masa pandemi covid-19 saat ini, kesehatan menjadi sesuatu yang sangat penting. Itu sebabnya, Herbalife Nutrition meluncurkan kampanye Get Moving With Good Nutrition di Indonesia. Tujuannya untuk menginspirasi masyarakat agar mengadaptasi gaya hidup sehat dan aktif, serta mendorong komunitas agar saling mendukung dalam meningkatkan aktivitas gaya hidup sehat, salah satunya dengan menghadirkan kegiatan Virtual Run dan senam bersama secara virtual.

Baca juga: Olahraga 30 Menit Cegah Diabetes

“Setelah berbulan-bulan di rumah karena PSBB, inilah saat yang tepat bagi kita mulai bergerak untuk mengembalikan kesehatan kita. Kampanye Get Moving With Good Nutrition juga bertujuan untuk mendorong Anda untuk memulai lagi gaya hidup aktif dan sehat setelah lama terhalang pandemi. Mulai dari Virtual Run, e-Wellness Tour, hingga sesi senam secara daring, semua aktivitas tersebut kami rancang untuk memulai kembali nutrisi positif dan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi kita semua,” kata Senior Director & Country General Manager Herbalife Nutrition Indonesia Andam Dewi dalam siaran persnya, Jumat (6/11).

Kegiatan lari secara virtual itu, kata Andam akan dimulai pada 1-30 November. Kegiatan itu diharapkan dapat menginspirasi masyarakat untuk dapat beraktivitas fisik dan dapat mengajak bersama keluarga, teman, dan orang-orang di sekitarnya.

"Pada peserta dapat mendaftar di kategori individu dengan jarak 4km, 24km dan 40km dan untuk kategori beregu (tim) dengan jarak 24km, 40km, 60km, 80km dan 100km. Peserta yang menyelesaikan lomba akan menerima medali Herbalife Nutrition 40th Anniversary Virtual Run edisi terbatas dan e-certificate," ujarnya.

Untuk membantu para peserta mempersiapkan diri untuk lari, Herbalife Nutrition telah menyusun serangkaian konten pelatihan lari secara virtual, termasuk sesi pelatihan lari yang diberikan oleh Vice President Worldwide Sports Performance and Fitness Herbalife Nutrition Samantha Clayton. Paparan kebugaran secara online yang diisi oleh Director of Sport Performance and Education Herbalife Nutrition Dr Dana Ryan.

Selain acara virtual run, Herbalife Nutrition juga akan mengadakan Asia Pacific e-Wellness Tour. Kegiatan berbentuk seminar virtual dengan berbagai topik kesehatan dan nutrisi sekaligus menjadi wadah bagi praktisi kesehatan, perusahaan nutrisi dan regulator di sektor keehatan untuk berbagi dan sharing tentang nutrisi. (RO/A)