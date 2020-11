Lana Del Rey Isi Soundtrack Dokumenter Liverpool

LANA Del Rey telah merekam cover "You’ll Never Walk Alone" untuk film dokumenter baru tentang Liverpool FC. Pada Selasa (3/11) malam, dia membagikan video hitam putih dirinya membawakan lagu acapella dari lagu kebanggaan klub Liverpool di akun Instagram @lanadelrey.

“Acapella You’ll Never Walk Alone. Untuk film dokumenter baru tentang Liverpool,” tulis Del Rey dalam keterangan video hitam putih yang diunggahnya.

You’ll Never Walk Alone sudah sejak lama menjadi lagu klub asal kota The Beatles itu. Lagu yang awalnya ada dalam musikal Carousel, dan kemudian pernah dibawakan oleh Gerry and the Pacemakers pada tahun 1963 ini mendapat pemaknaan baru bagi Liverpudlian setelah insiden Hillsborough pada tahun 1989.

Pada tragedi itu, 96 orang tewas saat laga Liverpool melawan klub Nottingham Forest. Liverpudlian, merupakan sebutan bagi orang asli kota Liverpool sekaligus penggemar klub bola itu.

Lagu yang dibawakan Del Rey, akan menjadi bagian dalam dokumenter terbaru Liverpool yang berjudul The End of the Storm. Rencananya, dokumenter ini akan dirilis pada akhir November.

Sementara itu, album terbaru Del Rey Chemtrails over the Country Club mengalami penundaan. Awalnya, album dari musisi asal Manhattan, Amerika Serikat itu dijadwalkan rilis tahun ini. Single pertama dari album itu, Let Me Love You Like a Woman sudah dirilis pada Oktober. (M-1)