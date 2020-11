Stasiun Santuy Perdana OM PMR Dedikasi untuk Gitaris Budi Padukone

OTELLO Asia bekerja sama dengan Kiostix sebagai streaming & ticketing partner sudah membuka penjualan tiket secara online untuk acara “Stasiun Santuy”. Stasiun Santuy merupakan pilihan hiburan live entertainment untuk target penonton daring dengan usia 18+ secara Virtual/Daring nonton weekend #dirumahaja sambil menikmati malam minggu-an.

"Stasiun Santuy" atau dengan kata lain STreaming ASIk UNtuk SANTUY akan diselanggarakan dua kali pada weekend. Pada Sabtu, 07 November 2020 akan menampilkan OM PMR, Feel Koplo, Rahmat Ababil (Stand Up Comedy). Sementara itu, pada Sabtu, 14 November 2020 bersama Alffy Rev, Weird Genius.

Kedua acara tersebutkan digelar secara online atau ‘Virtual Hangout Streaming’ secara daring #dirumahaja mulai pukul 20.00 – 21.30 WIB dengan set lokasi yang anti mainstream dan multi-camera angle yang dinamis akan memberikan sensasi nonton yang semakin maksimal dan seru.

Stasiun Santuy 01 pada Sabtu, 07 November OM PMR juga akan memberikan dedikasi musik dan Tribute to untuk mendiang sang Gitaris almarhum Budi Padukone.

Sysan Ibrahim selaku CEO dari Otello Asia mengungkapkan,“Segenap tim dan keluarga besar Otello Asia mnegucapkan turut berduka cita atas berpulangnya Budi Padukone sang gitaris OM PMR pada hari Senin yang lalu 05 Oktober 2020, semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan."

"Pada saat penyelengaraan Stasiun Santuy episode Perdana Sabtu 07 November 2020 nanti OM PMR merupakan salah satu headliner utama Stasiun Santuy, diacara tersebut OM PMR akan memberikan tribute dan dedikasi kepada mendiang almarhum Budi Padukone sebagai musisi legendaris yang telah ikut membesarkan nama OM PMR di blantika musik Indonesia, Selamat jalan Mas Budi Padukone," tutur Sysan.

Stasiun Santuy akan di selenggarakan secara virtual streaming pada Sabtu, 07 November dan Sabtu berikutnya, 14 November 2020 mulai pukul 20.00 – 21.30 WIB dan akan dimeriahkan OM PMR, Feel Koplo, Rahmat Ababil (Stand Up Comedy), Alffy Rev, Weird Genius, Contemporer Dancer serta LED Robotic Dancer. Tiket dapat dibeli secara online melalui www.kiostix.com atau www.otelloasia.com dengan harga sebagai berikut:

Harga tiket nonton virtual streaming ‘Stasiun Santuy' yaitu Stasiun Santuy 1 (Sabtu, 07 November 2020) sebesar Rp 37 ribu, Stasiun Santuy 2 (Sabtu, 14 November 2020) Rp 37 ribu, dan Stasiun Terusan (Sabtu, 07 & 14 November 2020) Rp 60 ribu yang sudah termasuk streaming fee.

Mengenai Otello Asia

Otello Asia adalah promoter konser / penyelenggara event yang hadir di Indonesia untuk mendukung acara-acara di bidang seni hiburan di dunia showbiz. Pada tahun 2018 Otello Asia telah membawa Konser Farewell Tur-nya Boyzone di kota Bandung yang bertajuk “Boyzone 25 Years Farewell Concert' pada 18 Agustus 2018 di The Trans Luxury Hotel Bandung. Berselang dua hari kemudian Otello Asia menghadirkan konser Clean Bandit Live in Jakarta - I Miss You Tour 2018 di The Kasablanka Hall, Jakarta pada 20 Agustus 2018. (RO/OL-09)