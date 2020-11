Disney Tunda Rilis Death on the Nile

WALT Disney Co telah menunda perilisan film yang diadaptasi dari novel Agatha Christie, Death on the Nile, yang sebelumnya dijadwalkan tayang di bioskop pada akhir tahun ini.

Disney mengatakan perilisan petualangan detektif Hercule Poirot yang dibintangi Kenneth Branagh itu ditunda tanpa batas waktu.

Film itu sebelumnya dijadwalkan dirilis di Amerika Utara dan sebagian besar dunia pada 18 Desember dan merupakan film terbaru yang didorong mundur karena industri berjuang untuk kembali ke bisnis di tengah pandemi covid-19.

Wonder Woman 1984, dari Warner Bros, sekarang menjadi blockbuster Hollywood potensial terakhir yang masih ada di kalender untuk 2020, dengan tanggal rilis 25 Desember.

Satu-satunya film milik Disney yang tersisa yang akan dirilis tahun ini adalah salah satu calon kandidat Piala Oscar Nomadland yang dibintangi Frances McDormand sebagai perempuan yang kehilangan segalanya dalam resesi.

Sejumlah studio besar Hollywood telah mendorong serangkaian film, termasuk film James Bond baru No Time To Die dan film superhero Black Widow hingga 2021.

Langkah itu dilakukan setelah beberapa negara Eropa, termasuk Inggris, Italia, dan Prancis, menerapkan kembali penguncian yang ketat untuk memerangi lonjakan kasus covid-19. Bioskop di pasar terbesar AS yakni New York City dan Los Angeles juga masih tetap tutup.

Upaya membuat warga AS kembali ke bioskop setelah pandemi menutup bioskop di seluruh dunia pada Maret terbukti mengecewakan mengingat kelangkaan film baru untuk menarik penonton. (Ant/OL-1)