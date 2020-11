Lee Seung Gi akan Kembali Bernyanyi

AKTOR Korea Selatan (Korsel) Lee Seung Gi mengumumkan akan kembali bernyanyi setelah lima tahun vakum, demikian dilansir Soompi.

Lee Seung Gi akan merilis album studio ketujuh pada Desember, album baru pertamanya dalam lima tahun belakangan.

Jelang perilisan album itu, Lee Seung Gi akan merilis lagu prarilis Clich Man pada 15 November.

Lagu tersebut akan menandai kolaborasi pertamanya dengan penyanyi dan penulis lagu legendaris Yoon Jong Shin, yang memproduksi lagu tersebut.

Lee Seung Gi terakhir kali merilis album studio pada 2015 dan rilisan musik terbarunya adalah lagu Meet Someone Like Me yang diluncurkan pada Maret 2016 setelah menjalani wajib militer.

Agensi Lee Seung Gi menjelaskan bahwa dia telah memutuskan untuk kembali sebagai penyanyi setelah mendapat banyak perhatian saat meng-cover lagu Forbidden Love milik Kim Kyung Ho di variety show SBS Master in the House.

"Setelah khawatir tentang bagaimana menanggapi cinta dan dukungan penggemar yang menggebu-gebu untuk penampilannya dengan Forbidden Love, Lee Seung Gi akhirnya memutuskan kembali sebagai penyanyi," kata agensi Lee Seung Gi.

"Lee Seung Gi bertekad memenuhi keinginan penggemarnya dan kembali dengan musik berkualitas lebih tinggi. Tolong dukung Lee Seung Gi, yang saat ini gugup dan bersemangat untuk comeback pertamanya setelah waktu yang lama sebagai penyanyi, saat dia kembali," lanjut agensi tersebut. (Ant/OL-1)