Maybank Raih The Best Bank in Running Islamic Financial System

PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (Maybank Indonesia) melalui Unit Usaha Syariah (UUS Maybank Indonesia) meraih penghargaan khusus sebagai “The Best Bank in Running Islamic Financial System 2020” dan mendapatkan predikat “Sangat Bagus” untuk kategori Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Konvensional pada ajang penghargaan yang diselenggarakan oleh Infobank ‘The 9th Infobank Sharia Institution Award 2020’

Predikat “Sangat Bagus” yang dianugerahkan kepada UUS Maybank Indonesia tahun ini merupakan yang kelima kalinya diterima Bank dan atas kemampuan Bank untuk mempertahankan predikat tersebut secara konsisten selama lima tahun berturut-turut, maka UUS Maybank Indonesia juga menerima tropi emas.

Peraihan untuk UUS Maybank Indonesia ini berdasarkan hasil penilaian Biro Riset Infobank yang mempertimbangkan seluruh aspek bisnis dan kinerja UUS Bank Konvensional selama periode 2019.

Romy Buchari, Head, Shariah Banking (UUS),Maybank Indonesia mengakui bahwa prestasi sebagai “The Best Bank in Running Islamic Financial System 2020” dan rating “Sangat Bagus” tersebut, tidak lepas dari dukungan yang telah diberikan oleh nasabah, stakeholders internal, para Maybankers dan, dukungan Pemerintah serta OJK terkait pertumbuhan ekonomi dan perbankan Syariah.

“Penghargaan ini semakin mendorong semangat kami untuk senantiasa menyediakan pelayanan terbaik bagi nasabah dan masyarakat luas melalui ketersediaan berbagai solusi keuangan berbasis Syariah yang mampu menjawab kebutuhan nasabah di manapun dan kapanpun, terutama di tengah situasi pandemi yang sedang kita hadapi bersama,” kata Romy.

Kiprah UUS Maybank Indonesia dalam mengedepankan dan meningkatkan penetrasi pasar perbankan Syariah telah diterapkan Bank sejak 2014 melalui strategi Shariah First. Strategi ini menerapkan Leverage Business Model dimana produk Syariah secara aktif ditawarkan melalui kantor-kantor cabang Maybank Indonesia konvensional dan telah memberikan kontribusi peningkatan kinerja bagi perbankan Syariah Maybank Indonesia.

Pertumbuhan bisnis perbankan Syariah Maybank Indonesia berdasarkan laporan kinerja keuangan Maybank Indonesia kuartal III, 2020, merefleksikan pencapaian strategi tersebut dimana Bank mencatat kenaikan laba sebelum pajak Perbankan Syariah sebesar 35,1% menjadi Rp332,2 miliar, meskipun kondisi pasar sangat menantang.

“Inisiatif Shariah First, telah memberi kontribusi sebesar 21,5% terhadap total aset Maybank Indonesia, persentase tertinggi secara nasional. Selain segmen retail dan UKM, UUS Maybank Indonesia telah menjadi salah satu Bank yang membiayai sejumlah proyek strategis di berbagai bidang yaitu infrastruktur, pertambangan, transportasi udara, pengelolaan bandara dan kesehatan,” tambah Romy.

UUS Maybank Indonesia juga melanjutkan langkah untuk memajukan eksistensi perbankan Syariah di Indonesia, dengan menggelar forum diskusi bertajuk “Maybank Indonesia Shariah Thought Leaders Forum 2020 - From Niche to Mainstream” pada Juli 2020 lalu.

Dalam diskusi tersebut menghadirkan pakar keuangan Syariah internasional, praktisi perbankan, pelaku bisnis serta regulator untuk membahas best practices dan model bisnis perbankan Syariah yang tepat guna, strategi untuk memperbesar pangsa pasar yang sejalan dengan roadmap Pemerintah RI terhadap perbankan Syariah pada 2023–2024 dan juga membahas perihal kesiapan perbankan Syariah dalam menghadapi era New Normal.

Di samping itu, UUS Maybank Indonesia juga mengambil bagian dalam meringankan dampak Covid-19 dengan menyalurkan Alat Pelindung Diri (APD) di berbagai Rumah Sakit yang tersebar di Indonesia, bantuan bahan pangan berupa sembako untuk masyarkat pra–sejahtera dan yatim dhuafa yang bersumber dari dana kebajikan. (RO/OL-09)