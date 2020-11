Produksi Daihatsu Jepang Tembus 30 Juta Unit

DAIHATSU Motor Co Ltd Jepang menorehkan sejarah dengan pencapaian produksi kumulatifnya yang berhasil menembus angka 30 juta unit per September 2020 ini, termasuk unit ekspor baik dalam bentuk CBU (Completely Built Up) dan CKD (Completely Knock Down).

Daihatsu Jepang didirikan pada 1907 dengan nama Hatsudoki Seizo Co Ltd untuk memproduksi mesin pembakaran internal domestik sebagai bentuk kerjasama antara dunia industri dengan akademisi. Pada 1931 Daihatsu mulai melakukan memproduksi kendaraan pertamanya berupa kendaraan roda tiga berkapasitas 500 cc.

Setelah usai Perang Dunia II, Daihatsu kembali meluncurkan kendaraan roda tiga dengan jenis truk mini pada 1957, yaitu Daihatsu Midget, yang di Indonesia akrab dipanggil ‘Bemo’.

Kendaraan unik ini mendapat sambutan positif dari masyarakat kala itu. Daihatsu Midget bahkan sempat menjadi kendaraan operasional resmi pada acara Asian Games ke-4 pada 1962 yang berlangsung di Indonesia.

Pada 1958 Daihatsu meluncurkan kendaraan roda empat pertamanya dengan jenis truk kompak, yakni Daihatsu Vesta disusul kendaraan komersil Daihatsu Hijet pada 1960.

Daihatsu meluncurkan kendaraan penumpang roda empat pertamanya yang berukuran kompak yaitu Daihatu Charade pada 1977, dan menyusul Daihatsu Mira sebagai kendaraan penumpang mini yang diluncurkan pada 1980, dan hingga saat ini, Daihatsu fokus menyediakan mobil kecil yang dapat memenuhi beragam kebutuhan pelanggan dengan harga terjangkau.

Dengan menerapkan konsep SSC (Simple, Slim, Compact), Daihatsu terus memproduksi mobil yang berkualitas dengan biaya yang efisien, Daihatsu memproduksi mobil di Shiga (Ryuo) Plant, Kyoto Plant, Ikeda Plant, dan Oita (Nakatsu) Plant.

Sebagaimana diketahui, Sejak tahun 2019, Daihatsu telah meluncurkan berbagai produk barunya yang menerapkan platform berbasis DNGA (Daihatsu New Global Architecture). (S-4)