Raih 60 Ribu Suara, Kanye West Mengaku Ingin Maju pada 2024

WARGA Amerika Serikat (AS) tengah menunnggu hasil pemilu AS. Namun, nasib satu kandidat sudah jelas. Kanye West dipastikan tidak menang di Pemilu AS 2020.

Rapper yang memutuskan untuk maju sebagai presiden dalam kapasitas sebagai kandidat independen di bawah bendera Partai Ulang Tahun, menerima sekitar 60 ribu suara dari 12 negara bagian tempat dia bisa mencalonkan diri.

Raihan itu kalah jauh dibandingkan dua kandidat terkuat, Joe Biden dan kandidat petahana Donald Trump.

West mendapatkan suara paling banyak di Tennessee dengan lebih dari 10 ribu orang memberikan suara untuk bintang hip hop itu.

Musisi yang pernah menyatakan dukungannya untuk Donald Trump membuat unggahan di media sosial dirinya menggunakan hak pilihnya di Wyoming. Suami Kim Kardashian mengaku baru kali pertama memilih di pemilihan presiden AS.

West menulis namanya sendiri di kertas suara di negara bagian itu setelah dia gagal mencalonkan diri.

"Hari ini, saya memilih untuk pertama kalinya dalam hidup saya untuk Pilpres AS. Suara itu saya berikan untuk orang yang paling saya percaya, diri saya sendiri," cicit West.

Tidak lama berselang, West mencicitkan petunjung rencana dia untuk kembali mencalonkan diri, "WEST 2024." (AFP/OL-1)