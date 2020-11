Malaysia Kirim Roh ke Ajang Oscar 2021

Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia (FINAS) mengumumkan film Roh akan maju sebagai wakil Malaysia di gelaran Academy Awards 2021.

Roh (2019) merupakan film horor karya sutradara Emir Ezwan, produksi Kuman Pictures. Film tersebut dipilih FINAS sebagai wakil Malaysia untuk berkompetisi dalam Best International Film Feature di gelaran Oscar ke-93. Ini merupakan debut Emir dalam penyutradaraan film panjang. Sebelumnya, Emir menggarap film pendek berjudul RM10 (2016), dan menjadi supervisi efek visual dalam film Crossroads: One Two Jaga (2018).

Film Roh telah diputar di beberapa festival internasional, seperti Singapore International Film Festival, dan Jogja-Netpac Asian Folm Festival (JAFF). Keduanya pada tahun lalu. Tahun ini, film tersebut juga diputar dalam Far East Film Festival di Italia.

"FINAS melalui Komite Seleksi Film telah membuka pintu seleksi dan mengumumkan kepada para pelaku industri film lokal untuk mengirimkan karya film yang diproduksi secara lokal untuk mewakili Malaysia dalam penghargaan Oscars dalam kategori Best International Film Feature. Komite Seleksi Film FINAS telah memilih sebuah karya film berjudul Roh mewakili Malaysia untuk penghargaan Oscars ke-93 untuk kategori Best International Film Feature," bunyi pernyataan resmi FINAS, yang diumumkan pada Rabu, (4/11).

"Terima kasih! Dengan senang hati kami menginformasikan film Roh adalah partisipasi resmi Malaysia dalam Oscar ke-93. Kami menganggap partisipasi ini sebagai cara untuk mempromosikan bakat Malaysia ke dunia luar. Kita semua tahu, persaingan untuk kategori International Feature Film sangat ketat setiap tahun, untuk masuk dalam 5 besar nominasi karena hampir semua negara akan mengirimkan perwakilannya. Untuk saat ini, kami berharap Malaysia akan terus mengirimkan entri setiap tahun, seperti yang dilakukan negara tetangga kami," tanggap rumah produksi Kuman Pictures dalam unggahan di akun Instagram mereka, Rabu, (4/11).

Saat ini, Roh juga bisa disaksikan lewat platform OTT Klik Film, sebagai rangkaian pra festival JAFF 2020. Film ini berkisah tentang kemunculan anak perempuan misterius, yang setelah kemunculannya di sebuah keluarga yang tinggal di hutan, muncul peristiwa-peristiwa aneh.

Indonesia sendiri belum memutuskan film yang akan dikirim untuk berkompetisi di ajang Oscar 2021. Komite Seleksi Oscar Indonesia yang diketuai sineas Garin Nugroho itu masih tengah menyeleksi film Indonesia yang akan berlaga. Tahun lalu, film Garin, Kucumbu Tubuh Indahku, menjadi perwakilan Indonesia. Adapun penghargaan Oscar 2021 akan berlangsung pada April mendatang. (M-2)