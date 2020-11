Season 2 His Dark Materials Mulai Tayang di HBO, 17 November

SERIAL HBO Original His Dark Materials Season 2 akan tayang berbarengan waktunya dengan di Amerika Serikat (AS), Selasa (17/11) pukul 9.00 WIB eksklusif di HBO GO dan HBO dengan penayangan ulang pada hari yang sama pukul 21.00 WIB di HBO. Episode selanjutnya akan tayang setiap Selasa pada jam yang sama.

Season kedua His Dark Materials dimulai setelah ketika Lyra (Dafne Keen), yang putus asa atas kematian sahabatnya, memulai perjalanan ke sebuah kota yang aneh dan terbengkalai.

Di sana, ia bertemu Will (Amir Wilson), bocah dari dunia manusia yang juga melarikan diri dari permasalahan di masa lalu.

Lyra dan Will mengetahui takdir mereka terhubung untuk menyatukan kembali Will dengan ayahnya namun jalan mereka terus digagalkan saat peperangan terjadi di sekeliling mereka.

Sementara itu, Mrs. Coulter (Ruth Wilson) mencari Lyra, bertekad membawanya pulang dengan cara apapun. (RO/OL-1)