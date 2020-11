Ajak Masyarakat Berolahraga, Salonpas Gelar Virtual Ride

PANDEMI Covid-19 menuntut masyarakat untuk hidup lebih sehat agar terhindar dari paparan virus. Salah satu cara yang bisa dilakukan menjaga kesehatan dan kebugaran ialah melalui olahraga. Saat ini, bersepeda menjadi salah satu pilihan masyarakat dalam menjaga kebugaran di masa pandemi.

Jumlah pesepeda mengalami peningkatan pesat di Indonesia. Berdasarkan survei The Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) penggunaan sepeda meningkat hingga 10 kali lipat atau meningkat 1.000 persen saat PSBB Jakarta, dibandingkan dengan pada Oktober 2019.

Melihat antusiasme masyarakat yang tinggi dalam bersepeda, produsen koyo, Salonpas dengan menggelar Salonpas Sport Virtual Ride 2020 sebagai wadah untuk memacu semangat para penggemar sepeda dalam mencoba kemampuannya melalui kegiatan bersepeda dengan total jarak 100km, namun tetap mematuhi protokol kesehatan di masa Pandemi Covid-19.

Salonpas Virtual Ride 2020 yang bertema “Challenge Yourself to Keep Moving” itu akan dilaksanakan selama 17 hari, pada 20 November-6 Desember 2020, didukung oleh platform VRace dari SportHeroes. Peserta dapat mulai bersepeda dengan jarak total 100 km dalam jangka waktu tersebut di manapun, baik di dalam maupun di luar Indonesia.

"Melalui event ini, Salonpas tak hanya menggelar acara bersepeda, tapi juga sekaligus memberi edukasi bahwa olahraga itu tidak boleh memaksakan diri. Harus melakukan pemanasan, dan selalu tahu kapan harus istirahat, serta tetap mematuhi protokol kesehatan. Lalu kami harap event ini juga bisa menjadi inspirasi untuk para pesepeda baru, bahwa 100km bukan hal yang tak mungkin dijalani, asal dilakukan dengan benar,” jelas Desy Setiarini, Product Manager Salonpas Sport Indonesia, dalam keterangan tertulisnya.

Peserta Salonpas Sport Virtual Ride wajib menyelesaikan ride dengan jarak 100 km sesuai dengan kategori yang telah dipilih untuk bisa mendapatkan Finsiher Medals. Namun, kategorinya beragam. Dapat dipilih dan disesuaikan dengan kemampuan serta batasan masing-masing peserta.

Ada kategori Fun, yang mengharuskan peserta menyelesaikan perjalanan berjarak 100 km dalam 9 aktivitas bersepeda (8 kali bersepeda 10 km, dan 1 kali bersepeda 20 km). Lalu kategori Move, untuk perjalanan berjarak 100 km dalam 6 aktivitas bersepeda (5 kali bersepeda 15 km, dan 1 kali bersepeda 25 km). Kategori terakhir adalah Unstoppable, jarak total 100 km yang ditempuh dalam 2 kali bersepeda 30 km dan sekali bersepeda dalam jarak 40 km.

Dan bagi peserta yang akan melakukannya di dalam rumah, dapat menggunakan smart trainer yang terhubung dengan beragam aplikasi olahraga seperti Garmin, Suunto, Polar, RunKeeper, MapMyRun, Ride, Walk maupun UnderArmour. Pendaftaran event tersebut akan ditutup pada 6 November.

Misi edukasi tak hanya tergambarkan pada konsep event saja. Untuk memastikan bahwa para peserta sudah melakukan persiapan sebelum mengikuti Salonpas Sport Virtual Ride, Salonpas bekerjasama dengan Runhood Performance juga menyediakan coaching clinic gratis untuk peserta sebanyak tiga kali. Kegiatan ini langsung dilatih oleh Johnny Tieu, pelatih fisik kelas dunia dengan segudang pengalaman di Amerika Serikat dan Hong Kong.

Di sisi lain, Salonpas juga telah melengkapi lini produknya, khususnya di kategori olahraga lewat Salonpas Let's Move. yang fokus pada Total Sport Recovery. Sport Product Line-up yang terdiri dari Salonpas Gel, Salonpas Jet Spray, Salonpas Gel Patch, Salonpas Cream dan Salonpas Cream Hot selalu siap menjadi solusi pencegah dan pereda nyeri yang dirasakan penggemar sport sebelum, selagi dan setelah berolahraga.

“Salonpas Let’s Move merupakan komitmen dan misi kami dalam mendukung masyarakat agar tetap nyaman beraktivitas dan berolahraga karena Sport Products Line-up Salonpas begitu lengkap untuk kebutuhan sebelum olahraga sampai tahap recovery,” ujar Hirofumi Kato, Presiden Direktur Salonpas Indonesia. (RO/OL-7)