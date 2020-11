Sarah McBride Jadi Senator Transgender Pertama di AS

SARAH McBride, sekretaris pers nasional untuk Kampanye Hak Asasi Manusia, menjadi senator transgender di negara bagian terbuka dan yang pertama di AS.

McBride, 30, membuat sejarah, pada Selasa (3/11) malam, ketika dia terpilih menjadi senat Negara Bagian Delaware dalam persaingan melawan kandidat Republik Steve Washington. Dia akan menggantikan Senator Harris McDowell, seorang Demokrat yang pensiun pada akhir masa jabatannya.

“Kami berhasil,” tulis McBride di Twitter, pada Selasa malam, mengumumkan kemenangan dan berterima kasih kepada para pendukungnya.

“Harapan saya malam ini bisa menunjukkan kepada anak LGBTQ bahwa demokrasi kita juga cukup besar untuk mereka.”

Sebagai senator negara bagian, dia juga akan menjadi pejabat transgender terbuka dengan peringkat tertinggi di negara itu. McBride ialah pejabat transgender terpilih pertama dalam sejarah Delaware.

“Saya tidak berniat untuk menjadi senator transgender negara bagian,” kata McBride kepada Delaware’s News Journal. “Saya berniat menjadi senator yang kebetulan transgender.”



Kemenangan progresif

McBride meraih kemenangan progresif. Kampanyenya menyerukan perawatan kesehatan yang terjangkau, meningkatkan pendanaan sekolah, universal prataman kanak-kanak, dan meningkatkan upah minimum.

Dalam beberapa bulan terakhir, pandemi covid-19 telah meningkatkan urgensi seputar perubahan kebijakan tersebut, katanya.

“Sejak awal, saya tahu saya ingin menjadi kandidat perawatan kesehatan dan cuti berbayar,” kata McBride kepada The News Journal. “Bahkan sebelum covid-19, orang merasakan kebutuhan itu. Ini baru saja memperkuat dan memperdalam kebutuhan itu. Bagi Delawareans,

bagi mereka yang berada dalam kemiskin an, mereka yang berjuang melalui pandemi, masalah yang kita bicarakan tidaklah abstrak.”

Dukungan untuk McBride telah melimpah di media sosial. Selebritas dan politisi merayakan kemenangannya.

Sementara itu, kemenangan anggota Kongres Amerika Serikat (AS) Alexandria OcasioCortez untuk kembali menjabat di House of Representative menjadi pukulan yang cukup keras bagi Partai Republik. Pasalnya, penantang Ocasio-Cortez menghabiskan jutaan dolar AS untuk mengalahkannya.

Mantan guru sekolah Katolik dan petugas Polisi New York John Cummings mendapatkan banyak uang dari para donatur seluruh negeri. Ia memainkan sentimen pendukung Partai Republik terhadap Ocasio-Cortez yang menjadi bintang di Partai Demokrat.

Pada Rabu (4/11), New York Times melaporkan Cummings mampu menyewa konsultan mahal, membeli iklan senilai jutaan dolar, dan menyebarkan 700 ribu surat ke berbagai distrik Bronx dan Queens, di New York. (Van/USAToday/I-1)