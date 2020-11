Media AS: Biden Kantongi 238 dan Trump 213 Suara Elektoral

DALAM penutupan jajak pendapat pemilihan presiden AS, Rabu (4/11), petahana Donald Trump dan penantangnya dari Partai Demokrat Joe Biden masih terus berjuang berebut kursi di Gedung Putih.

Saat ini, ada tujuh negara bagian yang masih belum menentukan, termasuk daerah utama seperti Pennsylvania dan Wisconsin , itu artinya Trump dan Biden masih memiliki kesempatan menang.

Media AS telah memprediksi kemenangan untuk petahana Partai Republik di 23 negara bagian termasuk Florida dan Texas, serta Indiana, Kentucky, Missouri dan Ohio - semua negara bagian yang dimenangkannya pada 2016.

Sedangkan Biden telah merebut 20 negara bagian termasuk negara bagian asalnya Delaware dan hadiah besar California dan New York, serta ibu kota AS. Mantan wakil presiden itu telah membalikkan satu negara bagian yang dimenangkan oleh Trump pada 2016 - Arizona, di barat daya.

Nebraska membagi suara elektoralnya menjadi dua - empat untuk Trump dan satu untuk Biden. Maine dimenangkan oleh Biden, tetapi sejauh ini, dia hanya memiliki tiga dari empat suara elektoral yang ditawarkan, dengan yang terakhir masih harus diputuskan.

Berikut ini adalah daftar negara bagian yang dimenangkan oleh masing-masing kandidat dan jumlah suara elektoral yang sesuai, berdasarkan proyeksi yang dibuat oleh Associated Press:

TRUMP (213)

Alabama (9) Arkansas (6) Florida (29) Idaho (4) Indiana (11) Iowa (6) Kansas (6) Kentucky (8) Louisiana (8 ) Mississippi (6) Missouri (10) Montana (3) Nebraska (4) * North Dakota (3)Ohio (18) Oklahoma (7) Carolina Selatan (9) South Dakota (3) Tennessee (11)Texas (38) Utah (6) West Virginia (5) Wyoming (3)

BIDEN (238)

Arizona (11) California (55) Colorado (9) Connecticut (7) Delaware (3) District of Columbia (3) Hawaii (4) Illinois (20) Maine (3) ** Maryland (10) Massachusetts (11) Minnesota (10) Nebraska (1) * New Hampshire (4) New Jersey (14) New Mexico (5) Baru York (29) Oregon (7) Rhode Island (4) Vermont (3) Virginia (13) Washington (12)

* Nebraska membagi lima suara elektoralnya - dua pemilih ditetapkan berdasarkan pluralitas suara di negara bagian, dan tiga lainnya diberikan berdasarkan distrik kongres. Biden mengambil satu suara, di distrik kongres ke-2.

** Maine memiliki metode yang mirip dengan Nebraska. Dari empat suara elektoral, tiga telah diproyeksikan untuk Biden, sedangkan yang keempat luar biasa.

Masih ada tujuh Negara bagian lainnya yang belum menentukan yakni; Alaska, Georgia Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania, Wisconsin(AFP/OL-2)