Rupiah Menguat Menanti Hasil Pilpres AS

PERGERAKAN nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada hari ini, Rabu (4/11), menguat seiring pelaku pasar yang menantikan hasil pemungutan suara pemilihan presiden Amerika Serikat.

Berdasarkan pantauan pada pukul 09.41 WIB, rupiah bergerak menguat 0,21% atau 30 poin atau ke posisi Rp14.555 per dolar AS dibandingkan hari sebelumnya Rp14.585 per dolar AS.

"Nilai tukar dolar AS semalam melemah mengikuti sentimen pasar yang kembali masuk ke aset berisiko karena pasar mengantisipasi kemungkinan kemenangan Biden dalam pilpres AS dengan poling-poling terbaru," kata Kepala Riset dan Edukasi Monex Investindo Futures Ariston Tjendra.

Hari ini, hasil perhitungan suara sudah mulai masuk dan pasar akan bereaksi dengan hasil tersebut. Pagi ini, terlihat Trump lebih unggul dibandingkan Biden yang mendorong penguatan nilai tukar dolar kembali, tapi peta perhitungan terus berubah dan ketat.

"Perhitungan suara yang ketat akan mendorong pasar berhati-hati dan keluar dari aset berisiko. Ini bisa melemahkan nilai tukar rupiah hari ini terhadap dolar AS," ujarnya.

Ariston memperkirakan hari ini rupiah bergerak di kisaran Rp14.550 hingga Rp14.700 per dolar AS.(OL-5)