Proyeksi Media AS Soal Raihan Suara Trump dan Biden

PRESIDEN AS Donald Trump dan penantangnya dari Partai Demokrat Joe Biden berjuang untuk menuju Gedung Putih dengan pemungutan suara secara bertahap.

Hasil pertama muncul, dengan media AS memproyeksikan kemenangan untuk petahana dari Partai Republik sejauh ini di Indiana, Kentucky, Oklahoma, Tennessee, dan West Virginia, semua negara bagian yang Trump menangkan pada 2016.

Sementara, Biden telah merebut negara bagian asalnya di Delaware, Maryland, Massachusetts, Vermont, Virginia, dan New Jersey, serta tiga suara elektoral yang diberikan kepada ibu kota AS, Washington (District of Columbia).

Baca juga: Ratusan Pendukung Biden Berkumpul di Luar Gedung Putih

Hal itu memberi Biden 57 suara elektoral dan Trump 42 suara elektoral. Para pengamat memperkirakan persaingan sengit yang diperebutkan untuk Gedung Putih akan turun ke beberapa negara bagian yang menjadi medan pertempuran utama.

Berikut ini adalah daftar negara bagian yang dimenangkan oleh setiap kandidat dan jumlah suara elektoral yang sesuai, berdasarkan proyeksi media AS termasuk CNN, Fox News, MSNBC, ABC, CBS dan The New York Times.

Trump (42), Indiana (11), Kentucky (8), Oklahoma (7), Tennessee (11) dan West Virginia (5). Sementara, Biden (57), Delaware (3), District of Columbia (3), Maryland (10), Massachusetts (11), New Jersey (14), Vermont (3) dan Virginia (13). (AFP/OL-5)