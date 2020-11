Ekspor Kopi asal Temanggung tak Terhalang Pandemi

EKSPOR kopi asal Temanggung, Jawa Tengah, seperti jenis robusta masih berjalan lancar ke sejumlah negara seperti Korea, Mesir, dan India.

"Alhamdulilah ekspor tidak ada kendala selama pandemi," kata Quality Control ekspor kopi dari eksportir PT Swarna Agro Nusa, Dwi Suratno, Rabu (4/11).

Ia menceritakan, sewaktu awal pandemi korona, pihak eksportir memang sempat menemui kendala. Akan tetapi, kendala tersebut datang dari negara pembeli, bukan pengekspor.

Saat ini, diakuinya, kendala tersebut sudah berhasil diatasi, sehingga kegiatan ekspor kembali lancar.

"Kemarin pas awal memang sempat terkendala, tapi bukan dari negara kita, melainkan ada sedikit kendala dari negara buyer, lalu sudah lancar lagi," ungkap Dwi.

Bahkan, menurut Dwi, pihaknya saat ini masih melakukan proses revisi Memorandum of Understanding (MoU) untuk ekspor kopi ke Italia. Jenis kopi yang diekspor masih sama yakni robusta.

Adapun volume eksport kopi ke Korea mencapai 17 ton per bulan. Ekspor kopi ke Mesir sebanyak 38 ton per bulan. Serta ekspor kopi ke India sejumlah 18 ton per bulan.

Rusiyati, pemilik brand kopi Kinanthi, saat ini tengah dalam proses mengurus merk dagangnya agar bisa melakukan ekspor kopi celup ke negara lain. Selama ini merk dagang Kinanthi ternyata telah digunakan oleh produsen kopi dari Singapura, sehingga pihaknya harus mengganti merk tersebut.

"Kami menggunakan merk kopi Arafah sebagai merk dagang kami," katanya.(OL-5)