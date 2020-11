Cegah Autoimun tidak Kambuh

AUTOIMUN muncul karena ada gangguan yang membuat sistem kekebalan tubuh menyerang dirinya sendiri dan merusak organ tubuh. Lemahnya imun tubuh membuat sebagian besar pasien autoimun pun enggan berobat sejak pandemi covid-19 terjadi.

Dari survei daring 685 pasien autoimun di Indonesia diketahui banyak pasien yang putus obat selama covid-19. Sebanyak 57,5% responden takut untuk berobat ke rumah sakit dan 50,2% responden takut karena pandemi akan menyebabkan kesulitan dalam mendapatkan pengobatan.

“Padahal, putus berobat bagi pasien autoimun dapat menimbulkan risiko kekambuhan pada pengidap. Jika itu terjadi, perlu dirawat inap di rumah sakit dan berakibat meningkatkan kemungkinan pasien autoimun terpapar covid-19,” tegas dokter spesialis penyakit dalam alergi-immunologi Alvina Widhani dalam webinar bertajuk Miscellaneous Issues in The Field of Immunology During Covid-19 Pandemic, Sabtu (24/10/2020).

Ia pun menyarankan agar pasien autoimun tetap menjalin komunikasi dengan dokter yang menangani. Adapun bagi pasien dengan kondisi kronis perlu ke rumah sakit apabila jumlah pasien biasa kembali normal.

Selain itu, Alvina mengingatkan pasien autoimun untuk menaati protokol kesehatan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Ia juga meminta pasien autoimun untuk meningkatkan daya tahan tubuh, serta jangan cemas berlebihan.

Alvina menyatakan sistem kekebalan tubuh mampu meng halau zat asing seperti virus yang mencoba menginfeksi. Karena itu, perannya sangat penting, terlebih di masa pandemi covid-19 sekarang.

“Kita tahu bahwa covid-19 itu merupakan infeksi virus. Ada berbagai faktor yang berperan sehingga dia mudah terinfeksi, atau infeksinya itu menjadi berat. Jadi tidak hanya dari virusnya sendiri, tapi juga dari individunya tersebut, dan salah satu faktor dari individu ialah kekebalan tubuh,” urainya.

Ia menyampaikan, seseorang dapat terganggu sistem kekebalan tubuhnya karena menderita suatu penyakit atau konsumsi obat tertentu. Setidaknya ada 80 penyakit autoimun, seperti lupus, artritis reumatoid, sindrom Sjögren, sklerosis multipel, diabetes tipe I, dan arteritis temporalis. Penyakit ini, kata Alvina, bisa dicegah dengan cara pola hidup sehat. (Wan/H-2)