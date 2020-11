Saham Utama di Wall Street Menguat di Hari Pilpres AS

RATA-rata indeks utama di Bursa Saham New York, Wall Street, Amerika Serikat (AS) dibuka lebih tinggi pada pembukaan perdagangan Selasa (3/11) pagi waktu setempat karena investor fokus pada Pemilihan Presiden (Pilpres) AS.

Sesaat setelah bel pembukaan perdagangan, Indeks Dow Jones Industrial Average melonjak 330,74 poin atau 1,23 persen menjadi 27.255,79. Indeks S&P 500 naik 33,09 poin, atau 1 persen menjadi 3.343,33 dan Indeks Komposit Nasdaq bertambah 80,81 poin atau 0,74 persen menjadi 11,038,42.

Semua dari 11 sektor utama Indeks S&P 500 naik, dengan sektor keuangan dan utilitas masing-masing naik 2 dan 1,7 persen pada perdagangan pagi, menjadi kelompok yang memimpin kenaikan.

Pergerakan pasar terjadi saat Hari Pemilu AS sedang berlangsung dan investor terus memantau dampak Pilpres tersebut bagi pasar.

"Jalan jangka menengah untuk pasar lebih bergantung pada stimulus fiskal serta persetujuan dan distribusi vaksin daripada hasil pemilihan," kata Analis UBS, Mark Haefele, pada sebuah catatan.

Saham-saham di AS ditutup lebih tinggi pada hari Senin dengan Indeks Dow Jones naik lebih dari 400 poin. (Ant/OL-7)