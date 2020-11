Serangan Teror di Prancis Picu Perdebatan Sekularisme

SETELAH dua kali bersinggungan dengan terorisme, perusahaan produksi TV Paul Moreira yang berbasis di Paris mencari rumah baru. "Sudah waktunya bagi kita untuk bergerak," kata Moreira, 58, jurnalis investigasi dan dokumenter yang melaporkan dari beberapa zona konflik paling berbahaya di dunia.

Dia berbicara dengan USA Today pada hari ketika Prancis menyaksikan serangan teroris ketiganya sejak September, ketika persidangan dimulai untuk tersangka kaki tangan dalam pembunuhan Charlie Hebdo pada 2015.

Lima tahun lalu, majalah satire Charlie Hebdo menerbitkan kartun yang menggambarkan Nabi Muhammad, yang dianggap menyinggung banyak muslim. Pada Januari 2015, dua bersaudara membunuh 12 orang di kantor mereka di Paris, meneriakkan bahwa mereka telah 'membalaskan dendam nabi'.

Perusahaan Moreira, Premieres Lignes, menempati ruang di seberang aula dari bekas kantor Charlie Hebdo. Karyawan Moreira termasuk di antara saksi pertama serangan itu.

Moreira dan karyawannya tidak terjebak dalam serangan terbaru, serangan pisau yang mengerikan di sebuah gereja di Kota Nice, Prancis selatan, pada 29 Oktober yang menewaskan tiga orang--atau serangan dua minggu sebelumnya terhadap seorang guru sekolah menengah di pinggiran Kota Paris.

Namun, dua staf Moreira terluka parah pada 25 September ketika seorang penyerang yang memegang pisau menargetkan dua orang yang berada di depan gedung yang sebelumnya merupakan kantor Charlie Hebdo.

Zaher Hassan Mahmood, 25, telah mengaku kepada jaksa penuntut bahwa dia ingin membakar gedung itu, percaya bahwa Charlie Hebdo masih beroperasi di sana.

Sejak 2015, majalah tersebut telah dijalankan dari lokasi rahasia. Dalam sebuah video yang ditemukan di ponselnya, menurut jaksa, Mahmood terlihat mencela kartun tersebut dan mencela publikasi mereka dengan intensitas sedemikian rupa sehingga ia menangis deras.

"Ini momen buruk bagi Prancis," kata Moreira, menjelaskan bahwa tinggal di bekas gedung Hebdo terlalu membuat trauma.

Prancis melawan separatisme

Tiga serangan baru-baru ini, yang digambarkan Presiden Prancis Emmanuel Macron sebagai 'serangan teror Islam', telah menghidupkan kembali ketegangan yang membara di negara tempat nilai-nilai sekuler sangat dipegang dan diproklamasikan. Mereka datang juga karena Macron telah berusaha untuk menindak ekstremisme di Prancis menyusul serentetan serangan teroris dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Macron, serangan itu sebagian dihasilkan dari 'masyarakat tandingan' yang mencari 'separatisme Islam' yang bertentangan dengan nilai-nilai republik Prancis.

Muslim ialah minoritas yang relatif kecil di Eropa, terdiri atas sekitar 5% dari populasi, menurut perkiraan terbaru oleh Pew Research Center, yang berbasis di Washington DC. Di Prancis, pangsa muslim dari populasi ialah yang tertinggi di kawasan itu, sekitar 9%. Pew memperkirakan populasi muslim AS sebesar 1%.

Meskipun ekstremisme Islam mendapat perhatian yang tidak proporsional, di AS, ekstremis sayap kanan bertanggung jawab atas lebih dari 76% serangan dan plot teroris di AS pada 2019 dan 90% pada paruh pertama 2020, menurut laporan dari Center for Study Strategic and International, wadah pemikir yang berbasis di Washington DC.

Hentikan separatisme

Macron telah menguraikan serangkaian tindakan yang bertujuan menghentikan 'separatisme' agama dan membebaskan Prancis dari 'pengaruh asing yang radikal. Itu termasuk dana untuk program yang memerangi ekstremisme dan mengatasi masalah sosial di lingkungan miskin. Selain itu, pemeriksaan tambahan sekolah agama, larangan hampir total pada home schooling, pembatasan imam asing yang bepergian ke Prancis untuk bekerja, peraturan yang jauh lebih ketat untuk masjid, termasuk persyaratan bahwa para imam secara resmi dilatih dan disertifikasi di Organisasi Islam Prancis yang menerima dana pemerintah perlu menandatangani 'piagam sekuler' yang menerima prinsip-prinsip Prancis tentang kebebasan berekspresi, toleransi, dan aspek lain yang terkait dengan demokrasi sekuler.

Pada Kamis, Macron mengumumkan bahwa dia menggandakan jumlah tentara yang dikerahkan di negara itu untuk melindungi dari serangan. Dia mengirim 7.000 personel untuk menjaga sekolah dan situs keagamaan.

Dia juga dengan gigih membela hak Charlie Hebdo untuk menerbitkan karikatur, yang menyebabkan protes di beberapa negara muslim. Hal itu juga memengaruhi hubungan antara Turki dan Prancis ke titik terendah baru setelah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pekan lalu menuduh Macron Islamofobia atas karikatur tersebut dan bahkan mempertanyakan kesehatan mentalnya.

Paris sejak itu menarik duta besar mereka untuk Turki sebagai protes dan Erdogan telah meminta negara-negara muslim untuk memboikot barang-barang Prancis. "Namun, sementara banyak muslim atas dasar agama menganggap setiap penggambaran nabi sebagai tindakan ofensif, sementara masalah dalam konteks Prancis tidak ada artinya," kata para ahli. (USAToday/I-1)