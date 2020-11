Melaney Ricardo Petik Pelajaran dari Covid-19

TIDAK mudah bagi Melaney Ricardo, 40, untuk menerima kenyataan bahwa ia terpapar covid-19. Sejak pertama kali mengetahui ia positif covid-19 berbagai pelajaran hidup banyak ia alami. “Tanggal 3 Oktober malam itu aku rasa jadi one of the hardest day in my lige so far. Aku terima e-mail malam-malam, sekitar pukul 22.00 dan e-mail itu menyatakan aku positif covid-19,” ujar Melaney, dalam akun Youtube pribadinya, Senin (2/11).



Melaney mengatakan ia terpaksa harus menjalani perawatan selama 1 bulan di rumah sakit dan rumah pribadinya. Ia mengalami beberapa gejala seperti tubuh menggigil, mual, hingga nyeri pada seluruh sendi tubuh.

“Never cross in my mind bahwa aku akan terpapar sama virus ini,” ujarnya.

Ia mengatakan masa perawatannya selama di rumah sakit menyisakan banyak pelajaran. Salah satunya untuk lebih bisa bersabar dan menerima keadaan. “Aku mendapat banyak sekali pelajaran,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa ia berharap agar semua orang bisa lebih berhati-hati. Covid-19 merupakan hal nyata dan berbahaya sehingga tidak boleh diremehkan. (Pro/H-3)