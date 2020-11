Mocca Album Perayaan Ulang Tahun

BAND pop Mocca merayakan ulang tahunnya ke-21 dengan merilis album studio keenam berjudul Day by Day. Album ini diproduseri

oleh Mocca dan dirilis sendiri melalui Lucky Me Music.

Rencana awal Mocca di 2020 ialah merekam album mini untuk dirilis pada Record Store Day pada April. Namun, tak lama setelah Simple I Love You beredar pada Februari, pandemi covid-19 dan protokol yang diberlakukan membuat band beranggotakan Arina, Riko Prayitno, Toma Pratama, dan Indra Massad harus berhenti dan berpikir ulang.

“Selama pandemi kami sempat panik. Namun, akhirnya punya beberapa rencana untuk tetap bisa produktif,” kata Toma dalam siaran resmi, kemarin.

Mocca berharap album ini akan memperkenalkan mereka ke pendengar baru sambil memperluas pendengar di luar negeri. Untuk mewujudkan hal kedua ini, mereka telah menyiapkan All the Way versi bahasa Jepang yang akan beredar secara eksklusif dalam format digital di Jepang, Taiwan dan Korea Selatan. “Mudah-mudahan banyak yang mau dengar albumnya dan bisa berdampak positif untuk pendengar karena lagunya berisi ajakan-ajakan positif,” kata Indra. (Ant/H-3)