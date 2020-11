Bursa Perhatikan Pemilu AS

INDEKS Harga Saham Gabungan (IHSG) perdagangan Selasa (3/11) dibuka pada level 5133,982 (+0,37%) setelah penutupan koreksi (-0,26%) Senin (2/11) pada level 5.115,23.

"Market diperkirakan cenderung wait and see menunggu hasil pemilu presiden AS yang sedang berlangsung pada Selasa (3/11) waktu setempat akan mengisi beberapa berita dan sentimen pasar hari ini," kata Head of Equity Research, Strategy, Banking, Consumer (Staple) Samuel Sekuritas Indonesia Suria Dharma, Selasa (2/11).

Semalam bursa AS ditutup menguat. Indeks Dow Jones +1,60%, S&P 500 +1,23% dan Nasdaq +0,42%. Data ekonomi AS kian membaik dengan markit manufacturing PMI final Oktober 53,4 (sebelumnya: 53,3; konsensus: 53,3).

Volatilitas bursa di AS cukup tinggi yang didorong oleh peningkatan kasus Covid-19, rencana stimulus US dan juga ketidakpastian dari pemilu.

Perusahaan manufaktur AS yang menunjukkan mengalami ekspansi, memberi sentimen positif ini menunjukan ekonomi AS masih cukup kuat di tengah wabah Covid-19.

Dari benua Eropa markit manufacturing PMI Oktober berbagai negara juga meningkat: Italia 53,8 (sebelumnya: 53,2), Perancis

51,3 (sebelumnya: 51), Jerman: 58,2 (sebelumnya: 58) dan Euro Area 54,8 (sebelumnya: 54,4).

Dari Asia, perdagangan kemarin beberapa bursa utama Asia ditutup positif. Indeks Nikkei +1,4%, Hang Seng +1,5%, Kospi +1,5% dan Shanghai flat 0,0%.

"Investor cukup optimis menghadapi pemilu di US. Selain itu investor juga menanti keputusan tingkat suku bunga dari Reserve Bank of Australia," kata Analis Artha Sekuritas Indonesia Dennies Christoper.

Sementara IHSG koreksi turun -0,26% ke level 5.115,23 di tengah net sell asing sebesar Rp 527,3 miliar di pasar reguler.

Presiden Jokowi kemarin memproyeksi hasil pertumbuhan PDB Indonesia kuartal III-2020 di level -3%.

Kasus baru Covid-19 dalam negeri Senin diumumkan melandai menjadi 2.618 kasus (sebelumnya: 2.696 kasus) dengan kesembuhan lebih tinggi yaitu 3.624 kasus sehingga kasus ditutup mencapai 86,6%.

Pagi ini indeks Kospi dibuka dan diperdagangkan di zona positif +1,3%, sementara indeks Nikkei libur.

"IHSG diprediksi menguat dengan resistance 5.139-5.163 dan support 5.049-5.082. Pergerakan akan cenderung menguat didorong rilis laporan keuangan emiten per kuartal III-2020 dari dalam negeri, serta didukung data manufaktur yang cukup baik dibandingkan ekspektasi. Namun, pergerakan diperkirakan akan volatil pada hari pemilu Presiden AS," kata Dennies. (Try)