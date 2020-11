OYO Bukukan 5,5 Juta Pemesanan

SEJAK beroperasi pada 2018, On Your Own Rooms (OYO) membukukan lebih dari 5,5 juta pemesanan dan membuka lebih dari 20 ribu lapangan pekerjaan.

Country Head OYO Indonesia Agus Hartono Wijaya mengungkapkan, sekitar dua tahun berkiprah di industri hospitality Indonesia, OYO telah berhasil mencapai lebih dari 3.000 properti dan 45 ribu kamar yang tersebar di lebih dari 150 kota di penjuru Indonesia. "Ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kami sampaikan kepada 3,3 juta tamu setia OYO Indonesia, mitra-mitra OYO, juga para Oyopreneurs atas kepercayaannya sehingga OYO mampu tumbuh sebagai akomodasi favorit di Indonesia," katanya dalam keterangan tertulisnya, kemarin.

Pada tahun ke-3, jelasnya, OYO akan terus menyempurnakan seluruh ekosistem sehingga menghadirkan pelayanan lebih baik dan inovatif bagi para tamu. Meski pandemi menekan industri hospitality secara signifikan. Dengan teknologi sebagai DNA-nya, OYO mampu merespons dengan memperkuat operasional di skala lokal, serta memberikan pengalaman menginap aman, seamless, dan contactless.

Komitmen itu diwujudkan melalui beberapa inisiatif seperti sanitized stay, termasuk fitur check-in dan check-out tanpa sentuhan, serta integrasi e-wallet Ovo dan Go-Pay di aplikasi OYO. (Gan/S-1)