Hannah Al Rashid Unjuk Kebolehan di Film Laga Inggris

AKTRIS, model, serta pembawa acara Indonesia, Hannah Al Rashid, 34, unjuk kebolehannya dalam film laga Exiled: The Chosen Ones di Inggris. Itu menjadi pengalaman pertama baginya untuk berakting di film feature Inggris. “Sebelumnya pernah syuting film pendek,” ujar Hannah, Minggu (1/11).

Hannah yang baru pertama kali terlibat dalam pembuatan film di Inggris mengaku bekerja sama dengan sutradara sangat profesional. “Walaupun jumlah krunya kecil kalau dibandingkan dengan film feature di Indonesia, semuanya baik dan profesional,” ujar putri pasangan Aidinal Al Rashid dari Sulawesi dan Anne Marie Al Rashid dari Prancis itu.

Film itu dibintangi aktor laga asal Singapura, Sunny Pang. Sutradara Ranjeet S Marwa dari Rocket Sky High Motion Pictures mengaku sudah mengincar Hannah sejak pertama melihatnya di film The Night Comes for Us karya Timo Tjahjanto. Syuting di Inggris bagi Hannah serasa mudik karena ia memang lahir dan besar di London, bahkan sempat menjadi atlet pencak silat Inggris.

Pada 2008, ia hijrah ke Indonesia karena ingin bekerja di United Nations Development Program (UNDP). Namun, tawaran bekerja justru datang dari industri hiburan. Itu diawali dengan menjadi model videoklip grup musik Yovie & Nuno pada 2008. (Ant/H-2)