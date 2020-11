Saby, Alumnus The Voice Kids Rilis Single All Kinds of Hell

Satu lagi Indonesia kembali kehadiran penyanyi muda perempuan bertalenta yang siap meramaikan euphoria industri musik Indonesia, Saby.

Bernama lengkap Sabita Advani adalah gadis muda keturunan India dan Tiongkok ini berumur 17 tahun yang ternyata merupakan jebolan The Voice Kids Indonesia Season 2, sebuah ajang pencarian bakat dalam bidang tarik suara yang sudah terkenal dan diakui keabsahanya.

Menjadi #TeamAgnez, Saby awalnya dipilih oleh Agnezmo dan Tulus namun akhirnya memilih untuk bergabung bersama Agnezmo seorang penyanyi wanita Indonesia yang sudah Go Internasional karena karakter suara nya yang modern dan fasih dalam menyanyikan lagu bahasa inggris. Dengan kemampuan yang cukup menonjol, Saby berhasil melaju hingga babak battle rounds.

Kali ini bekerjasama dengan MD Musik Indonesia, Saby akhirnya berhasil merilis sebuah single yang berjudul “All Kinds of Hell”. Single ini mengusung genre Dark Pop, yang terinspirasi dari penyanyi seperti Jhene Aiko, Lana Del Rey dan Niki yang memang nama - nama penyanyi favorit Saby, hal ini karena lagu ini spesial dibuat berdasarkan kisah pribadi Saby.

Lirik nya yang bercerita tentang seorang wanita yang tersakiti karena setelah mencintai sepenuh hati balasan yang didapat malah diselingkuhi. Dan ternyata ini adalah pengalaman pribadi Saby yang ia tuangkan menjadi lirik berbalut bahasa inggris di dalam “All Kinds of Hell”.

“you made me feel all kinds of hell the pain that I felt was like hell, made me regret falling so deep You made me question if your love was real.”“I’m so happy single pertamaku adalah lagu yang emang berdasarkan pengalaman pribadiku, dan gak cuma inspirasi lagu ini, tapi dari musik nya pun memang benar - benar aku hati - hati banget supaya bisa jadi karya yang sesuai yang aku bayangin. So this song means a lot for me!" kata dia.

Dibantu oleh Yeshua Abraham personel dari band naik daun Eclat, yang membuat musik dari lagu ini dan diproduseri salahs satu A&R ternama di Indonesia Barry Maheswara menjadikan sebuah tim yang cantik untuk menyempurnakan lagu “All Kinds of Hell”. Meskipun prosesnya cukup panjang karena sempat beberapa kali merubah total aransemen musiknya menjadi genre yang berbeda mulai dari R&B, Alternative R&B sampai Trap R&B, tetapi hal itu layak dilewati dan membuahkan hasil yang menyenangkan untuk tim produksi dibelakang single ini.

Dalam konsep penggarapan video musik nya pun, Saby tidak asal pilih dengan memilih Jodie Octo untuk memvisualisasikan karakter Saby sebagai seorang perempuan yang tersakiti dan tersiksa dalam hubungan yang ia jalani dengan kekasihnya, membuat kita bisa merasakan apa yang ingin Saby sampaikan tentang pengalaman cintanya di dalam lagu “All Kinds of Hell”.

"All Kinds of Hell" akan dirilis serentak di semua digital music platform seperti Spotify, iTunes, Joox, Apple Music, Deezer dan platform lainnya pada 16 Oktober 2020. Dan nantikan juga music video nya yang akan segera bisa disaksikan di youtube channel MD Musik Indonesia.