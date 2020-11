Indonesia-Jepang Sepakati Kerja Sama Penanganan Covid-19

KEMENTERIAN Kesehatan Republik Indonesia dan pemerintah Jepang menyepakati sejumlah kerjasama penanganan covid-19. Dalam Memorandum of Cooperation (MoC) disebutkan bahwa kerja sama itu meliputi, antara lain kefarmasian dan alat kesehatan, pembangunan SDM, pelayanan kesehatan, teknologi informasi kesehatan, dan pelayanan kesehatan lansia.

“Kami terus berupaya mengentaskan masalah pandemi covid-19 dan menyelamatkan kesehatan masyarakat Indonesia. Upaya diplomasi dan sebagainya terus dilakukan, dan kami mengapresiasi berbagai pihak yang memberikan bantuan terutama untuk penanggulangan covid-19,” sebut Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Senin (2/11).

MoC ditandatangani oleh Menteri Kesehatan RI dan Duta Besar Jepang untuk Indonesia pada tanggal 19 Oktober 2020. Dalam komitmennya, Jepang berjanji memberikan hibah pengadaan mobile X-rays senilai 2 miliar yen atau setara dengan Rp280 miliar. Hibah kedua berwujud pemberian 12.200 tablet Avigan kepada Badan Litbangkes Kemenkes untuk uji klinis di Indonesia. Lalu, hibah ketiga diberikan dalam bentuk 200.000 masker yang didonasikan Jakarta Japan Club (JJC) senilai Rp800 juta.

"Selain itu, pemerintah Jepang juga berencana mengirimkan bantuan untuk penanganan covid-19 di Indonesia sebesar 35 juta yen," ungkap Menkes Terawan.

Di luar covid-19, kerja sama di bidang kesehatan Indonesia-Jepang akan dilakukan lewat pendayagunaan expert JICA dalam Project Enhancement of Nursing Competencies through in Services Training untuk mengembangkan kompetensi perawat Indonesia dan hibah dalam rangka Project for Strengthening the National Laboratory for Controlling the Highly Pathogenic Avian Influenza and other Emerging and Reemerging Infectious Disease. (H-2)