Video Baby Shark Dance Ditonton 7 Miliar Kali

VIDEO lagu anak-anak, Baby Shark Dance, menjadi video yang paling banyak ditonton di YouTube. Video Baby Shark versi berbahasa Inggris yang diunggah akun Pinkfong Song for Children dari Korea Selatan itu telah ditonton sebanyak lebih dari tujuh miliar kali.

Video Baby Shark menggeser lagu Despacito karya Luis Fonsi dan Daddy Yankee sebagai video yang paling banyak ditonton di platform Youtube.

Baby Shark pertama kali diunggah ke YouTube pada Juni 2016. Tidak hanya anak-anak, lagu Baby Shark juga menarik banyak penggemar dewasa.

Sebelumnya, video lagu penyanyi asal Korea Selatan, Psy, Gangnam Style, pernah selama tiga tahun menjadi video yang paling banyak ditonton di platform YouTube sebelum digeser video lagu See You Again dari Wiz Khalifa. (AFP/R-1)